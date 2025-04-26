İstanbul’un en riskli ve sağlam ilçeleri

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, önemli açıklamalarda bulunarak İstanbul’un zemini sağlam ve riskli ilçelerini tek tek sıraladı.

Deprem gerçeğine karşı acil seferberlik çağrısı

Marmara Denizi'nde art arda 3 deprem korkuya sebep oldu - Vatandaşlar sokaklara indi Prof. Dr. Ersoy’a göre, fay hatlarına yakınlığı nedeniyle ilk derece risk taşıyan ilçeler şunlar: Avrupa Yakası: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih. Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar. Kötü zemin yapısı nedeniyle yüksek hasar riski taşıyan ilçeler ise şunlar: Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören ve Esenyurt. Görece daha güvenli kabul edilen bölgeler: Anadolu Yakası: Çekmeköy, Beykoz, Şile, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe’nin iç ve yüksek kesimleri, Maltepe, Pendik, Kartal’ın ise iç kısımları daha güvenli olarak değerlendiriliyor. Ancak sahil şeritlerinde risk oranı artıyor. Haber Merkezi

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