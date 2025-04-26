İstanbul’un en riskli ve sağlam ilçeleri

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, önemli açıklamalarda bulunarak İstanbul’un zemini sağlam ve riskli ilçelerini tek tek sıraladı.
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Prof. Dr. Ersoy’a göre, fay hatlarına yakınlığı nedeniyle ilk derece risk taşıyan ilçeler şunlar: Avrupa Yakası: Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler, Fatih. Anadolu Yakası: Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Adalar.
Kötü zemin yapısı nedeniyle yüksek hasar riski taşıyan ilçeler ise şunlar: Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Zeytinburnu, Esenler, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Bakırköy, Güngören ve Esenyurt. Görece daha güvenli kabul edilen bölgeler: Anadolu Yakası: Çekmeköy, Beykoz, Şile, Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe’nin iç ve yüksek kesimleri, Maltepe, Pendik, Kartal’ın ise iç kısımları daha güvenli olarak değerlendiriliyor. Ancak sahil şeritlerinde risk oranı artıyor.
Haber Merkezi