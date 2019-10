Devlet, kendi yargısına inanmıyor

Adalet Bakanlığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Türk Silâhlı Kuvvetleri’ndeki görevinden ihraç edilen Levent Mazılıgüney’e verilen avukatlık ruhsatının iptali için dâvâ açtı. Mazılıgüney, 689 sayılı KHK’yla ihraç edilmiş ancak yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ocak 2018’de hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti.

Adalet Bakanlığı’nın avukatlık ruhsatını iptal ettirmek istediği Av. Mazılıgüney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada devletin kendi yargısına inanmamasını eleştirdi. Mazılıgüney’in mesajları şöyle: “Dostlar, bildiğiniz gibi @adalet_bakanlik bana avukatlık ruhsat verilmesi yönündeki @barolar kararının iptali için yürütmeyi durdurma talepli idarî dâvâ açmıştır. Çok sayıda destek mesajı aldım. Varolun. Bazı düşüncelerimi dile getirmek istiyorum.

“Birkaç mesleğim var ancak avukatlık yapmaya, hukuk içinde kalarak yalnızca kendim için değil, ülkemin tüm insanları için hak mücadelesi vermeye kararlıyım. Her aşama şeffaf olacak, paylaşılacaktır. Bunlar tarihe düşülen notlardır. Her birey ya da kurum tarihe not düşmektedir. “Konu bireysel bir mücadele olmaktan çıkmıştır. Takipsizlik alınmış iken devlet kendi yargısına inanmazsa, yargı kararları sonuç doğurmaz ise hukuk devletinden bahsedilemez. Mücadele hukuk devleti mücadelesidir.

“Hukuk devletinin önemli ilkelerinden olan “hukuk güvenliği” ve “hukuki belirlilik” ortadan kalkmıştır. Ne yaparsak suç oluşturur? Suç isnat edildiğinde hangi yaptırımlarla karşılaşırız? Suç isnadından nasıl aklanırız? Bu soruların cevapları belirsizdir.”

Yeni Asya - Sedat Serdar