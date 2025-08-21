"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

TÜİK: Tarımda maliyetler 33,88 arttı

21 Ağustos 2025, Perşembe
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin “Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi”ni açıkladı.

Buna göre; Tarım-GFE’de, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,88, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,88 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,27 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 2,79, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,95 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,92, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 33,61 artış gerçekleşti.

