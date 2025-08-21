Plansız politikaların acı neticesi - 6,5 milyon genç ne eğitimde, ne istihdamda

Sanayide istihdam eriyor, gençler boşta, emekliler geçinemiyor. Yanlış ekonomik ve eğitim politikaları yüzünden 6,5 milyon genç ne eğitimde, ne de istihdamda yer alıyor.

GENÇLER İŞ, SANAYİCİ ELEMAN BULAMIYOR - İŞSİZLİK ORANI AB'NİN 3 KATI

6,5 milyon genç boşta geziyor

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, Toplumda yoksulluk giderek derinleşirken, genç nüfus çok daha büyük bir derde sahip. 6,5 milyon genç boşta geziyor” dedi.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş ekonomim için kaleme aldığı yazısında şunları aktardı: “Son günlerde ekonomide öyle “derin ve detaylı” analizler yapılıyor ki sokaktaki vatandaş muhtemelen “Bunlar ne konuşuyor, neyin peşinde” diye düşünüyor. İşleri giderek daralan esnaf ne yapacağını bilemiyor; KOBİ sahipleri kabus görüyor. Hele hele Merkez Bankası “Konkordato talebinde bulunan şirketler Türkiye ekonomisinde çok büyük bir yer tutmuyor” yaklaşımı sergileyince karamsarlık daha da arttı. Herhalde zor durumdaki şirketlerin sahipleri artık tümüyle gözden çıkarıldıklarını düşünmeye başladı. Sokaktaki vatandaş ve reel sektör bunları yaşarken geçen Perşembe’den beri süregelen bir tartışma var. Merkez Bankası’nın enflasyon hedefini sabit tutma, buna karşılık gerekmesi hâlinde tahminini değiştirme kararı konuşuluyor. 2025 için hedef yüzde 24’te tutulurken tahminin yüzde 25-29 arası ilân edilmesinin mantıksızlığı üstünde duruluyor. “Sabit hedef- değişken tahmin uygulaması bir takvim yılı başında başlatılsa daha iyi olurdu” görüşü dile getiriliyor.

100 gençten 27’si hiçbir şey yapmıyor

Vatandaş olan biteni, bu tartışmaları uzaktan izliyor ve “Bunlar ne diyor” diye düşünmeden edemiyor. Toplumda yoksulluk giderek derinleşirken genç nüfus çok daha büyük bir derde sahip. Onlar iş peşinde, iş! 15-34 yaş grubu genç nüfus sayılıyor. TÜİK’in açıkladığı veriler, bu yaş grubundaki nüfusun yılın ikinci çeyreği itibarıyla 24 milyon olduğunu ve bu 24 milyon kişinin 6,5 milyonunun ne eğitimine devam ettiğini, ne çalıştığını gösteriyor. Yani 6,5 milyon kişi ne eğitimde, ne istihdamda, kısaca NENİ! Ya da başka bir ifadeyle bu 6,5 milyon genç boşta geziyor. Oran yüzde 27. Her 100 gençten 27’si ne okuyor, ne çalışıyor; adeta hiçbir şey yapmıyor.

Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 15-24 yaş grubunda yüzde 22,1, 25-29 yaş grubunda yüzde 31,3, 30-34 yaş grubunda yüzde 31,5 düzeyinde. Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki nüfusun bitirilen eğitim düzeyine göre dağılımına ilişkin veriler de işsizlik sorununun boyutu hakkında can sıkıcı gerçeklere işaret ediyor. Bu yaş grubunda yükseköğretim görmüş olanların yüzde 28’i işsiz. TÜİK verilerine göre ikinci çeyrek itibarıyla üniversite eğitimini tamamlamış 25 yaşından küçük genç sayısı 1,2 milyon. Bu gençlerin de yüzde 28 oranındaki 334 bini işsiz.

İşsizlik oranı AB’nin üç katı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 2. çeyrek (Nisan, Mayıs, Haziran) dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları açıklamasının ardından Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), “İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu’’nu duyurdu.

DİSK-AR tarafından yapılan KATİ hesaplamasıyla çalışma çağındaki (15 yaş) 66,3 milyon kişinin sadece 22,5 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) kapsamında çalıştığı tespiti yer aldı. 2025 2. çeyreğinde resmi istihdam oranı yüzde 49,2 iken kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) oranı yüzde 33,9’da kaldı. 2025 2. çeyrek itibarıyla Türkiye’de dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 8,6 iken geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 32 olduğu hatırlatılan raporda, Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik oranının AB ortalamasının yaklaşık üç katı olduğu belirtildi.

