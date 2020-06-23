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23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Ekonominin çarkları adaletle döner

23 Haziran 2020, Salı 18:45
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Adalet ve demokrasi olursa güven olur. Güven olursa yatırım olur. Yatırım olursa iş bulunur. İş bulunursa, çarklar döner” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’te partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, iktidarın elinin tersiyle ittiği hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, tarafsız yargı kavramlarının ortaya çıkardığı siyasi afetlerle karşı karşıya olduğunu söyledi. Yargının 3 ayağından birinin savunma olduğuna dikkati çeken Akşener, şu ifadeleri kullandı: “İktidar ve küçük ortağı, getirmeye çalıştıkları bir düzenleme ile baroları da ayrıştırmak istiyor. Dün, bu düzenlemeye karşı demokratik bir şekilde tepki veren baro başkanları, gündüz saatlerce güneşin altında, gece de sağanak yağmurun altında bekletildiler, itilip kakıldılar. Güneşten ve yağmurdan korunmaları için gönderdiğimiz tentelerin bile kurulmasına müsaade edilmedi. İlin valisi çaresizlikle İçişleri Bakanlığını işaret ederek, ‘250 metre yürümelerine izin veremediğini’ ifade etti. Yapılan kasıtlı provokasyona rağmen demokrasi çizgisinden ayrılmayan ve ne kadar uğraşırsa uğraşsın, iktidara bizleri ayrıştıramayacağını gösteren baro başkanlarımıza ve cübbesine düğme diktirmemiş avukatlarımıza sağduyularından ötürü teşekkür ediyorum.”

Genç işsizlik oranı yüzde 24,6

Akşener, özellikle genç işsizliğin Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında geldiğini vurgulayarak, genç işsizlik oranının yüzde 24,6’lara ulaştığına dikkati çekti. Dört gençten birinin işsiz olduğunu kaydeden Akşener, istihdam oranının ise yüzde 27’ye düştüğünü, her on gençten üçünün ne okuduğunu ne de çalıştığını belirtti. Akşener, 28 yaşındaki üniversite mezunu işsiz Serhan Koray Çiftçi’yi kürsüye davet ederek, konuşturdu. Yurt dışında eğitim gördüğünü, ülkesine faydalı olmak için Türkiye’ye döndüğünü ancak uzun süre işsiz kaldığını dile getiren Çiftçi, “İşsiz olmak yarını görememek, hayal kuramamak demektir. Umutlarını kaybeder insan. İş bulmak zorlaştı. Tüm umutlarını bize bağlayan anne babalarımızın da tüm hayalleri yok olup gidiyor. Ülkemde ülkeme dair hayal kurmaktan vazgeçtim. Üzgünüm. Her şey bu kadar olumsuz. Bu kürsüden konuşan ülkemin geleceğidir” ifadelerini kullandı.

Hani Türkiye uçacaktı?

İşsizliğin üniversitelere yığıldığını belirten Akşener, “2016-2019 yılları arasında kurulmuş 31 üniversite henüz mezun vermedi. Memleketin her meselesine çözümü bina dikmekte bulanların ortaya çıkardığı sonuç bu. Aileler önce okul maliyetlerinden sonra çocuklarına iş bulamamaktan yorgun. Onca insanın hayallerini yok etmeye ne hakkınız var? Böyle devlet yönetilmez. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile hani Türkiye uçacaktı, kaçacaktı. Partili cumhurbaşkanlığına geçildiğinde geniş işsizlik 5 milyondu. 20 ayda yüzde 40 arttı. Plansız, programsız yönetim anlayışının sonucu bu” dedi. Akşener konuşmasını şöyle tamamladı: “Adalet ve demokrasi olursa güven olur. Güven olursa yatırım olur. Yatırım olursa iş bulunur. İş bulunursa, çarklar döner, tencere kaynar, yüzler güler. Yüzler gülerse, gençlerimiz yeniden hayal kurar. Gençler hayal kurarsa, Türkiye hak ettiği geleceğe ulaşır. Formül basit. Bütün mesele ‘önce millet, yalnız millet’ diyebilmek…” 

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