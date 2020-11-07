"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 KASIM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

En büyük risk 'gecekondu apartmanlar'

07 Kasım 2020, Cumartesi 00:02
İTÜ’nün hazırladığı deprem raporunda, “Büyük şehirlerde yoğun nüfusun yaşadığı 5-6 katlı ‘gecekondu apartmanlar’ yüksek risk taşımaktadır” denildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen depremin ardından saha çalışmalarına yönelik hazırladığı değerlendirme raporunu açıkladı. Raporda, bölgede yaşanan depremi derinlemesine ele alan teknik bulguların yanı sıra binalarda oluşan göçme ve hasarların nedenlerine ilişkin gözlem, tesbit ve öneriler yer aldı. Bilim insanlarınca hazırlanan raporda, sürekli güncellenen deprem yönetmeliklerinin her dönemde yeterli olduğuna işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu: “Yaşanan sorunların kaynağında çok defa sahadaki üretimin kontrolsüz ve yetersiz olması yatmaktadır. Müteahhitlik ve yapı denetim sistemlerinin sür’atle gözden geçirilerek iyileştirilmesi; en ucuz olanın değil, güvenli ve kaliteli hizmetin talep edilmesi gerekmektedir” denildi. 

Daha büyük kayıplara sebep olabilir

Raporda “Konut ve iş yeri binalarının inşasında yetkin kuruluşların tercih edilmesi; bina kiralamada ve satın alımında sigorta şirketleri ve müşavirlik firmaları devreye sokularak, bina güvenliğinin sorgulanması sağlanmalıdır. Tasarım, şantiye ve yapı denetim mühendislerinin meslek içi eğitimlerle sürekli güncel tutulması, usta ve kalfalar için uygulamalı eğitim programları düzenlenmesi çok önemlidir” ifadeleri kullanıldı. Raporda, Sisam Adası’nın kuzeyinde denizde kırılan fayın, Bayraklı başta olmak üzere İzmir’de önemli hasarlar oluşturduğu, şehrin altından veya daha yakınından geçen fayların kırılmasının çok daha büyük kayıplara neden olabileceğine dikkati çekildi. 

Deprem güvenliği yetersiz

Raporda, “Bu deprem bize bir kez daha göstermiştir ki, bina stokumuzun önemli bölümünün deprem güvenliği yetersizdir. Özellikle büyük şehirlerde yoğun nüfusun yaşadığı 5,6 katlı ‘gecekondu apartmanlar’ yüksek risk taşımaktadır. Büyük can kayıpları yaşamamak için, ülkemizde ve özellikle megakent İstanbul’da mevcut binaların deprem güvenliklerinin hızlı değerlendirme yöntemleriyle süratle belirlenmesi, ucuz ve kolay uygulanabilir güçlendirme yöntemleri kullanılarak zaman kaybetmeden güçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır.” ifadeleri kullanıldı. Yaşanan bu depremin olası İstanbul depremiyle doğrudan ilişkisi olmadığı belirtilen raporda, bu büyüklükteki depremlerle her an karşılaşılabileceğinin unutulmaması ve deprem zararlarının azaltılması için çalışmaların hızlandırılması uyarısında bulunuldu.

İmar affı kaçak yapılanmayı teşvik ediyor

İmar affı, İzmir depreminde yıkılan ya da hasar gören binaların sağlam olmadığına yönelik uzmanlardan gelen açıklamalar ile tekrar gündeme geldi. Türkiye’de binaların nasıl ruhsat aldığı, depremlere dayanıklılığının ölçüldüğü ve denetimlerinin yapıldığı tartışmalarında imar affı öne çıkan mevzulardan biri. En son olarak imar affı, Haziran 2018 genel seçimlerinden önce imar barışı adı altında yürürlüğe girdi. Bu yasayla İzmir’de en az 672 bin bina imar barışından yararlandı. İmar barışı, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara, yapı kayıt belgesi verilmesi anlamına geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019 yılında yaptığı açıklamada, “İmar affı binanın sağlam olduğunu göstermiyor” demişti. BBC Türkçe’nin haberine göre, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Taner Yüzgeç, “İmar afları kaçak yapılaşmanın en önemli teşvik unsurlarından birisi olmuştur” ifadesini kullanıyor. 

Ayda Gezgin yoğun bakımdan çıktı 

İzmir’de meydana gelen depremde 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, yoğun bakımdaki tedavisinin tamamlanmasının ardından Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi’ne nakledildi. Ayda’nın hayatî fonksiyonlarının normale döndüğü öğrenildi. Emrah Apartmanı enkazından yaklaşık 58 saat sonra çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin’e Koronavirüs teşhisi konulmasının ardından tedavisi Çocuk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi’nde devam ediliyor. Doğanlar Apartmanı’ndan 10 saat sonra kurtarılan Günay Özışık’ın tedavileri sürüyor. 16 yaşındaki İnci Okan ise yoğun bakım servisindeki tedavisinin tamamlanması ile Çocuk Hastanesinde normal servise alındı. 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek’in de tedavisinin sürdüğü belirtildi. Depremde yaralananlardan 4’ü yoğun bakımda olmak üzere 21 kişinin tedavisi devam ediyor.

 

Etiketler: risk, gecekondu apartman
Okunma Sayısı: 261
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En büyük risk 'gecekondu apartmanlar'

    Çiftçi tarladan çıkıyor

    ABD’de seçilen Müslüman sayısı arttı

    Okullar koronavirüs alarmı veriyor

    İzmir'de vefat edenler için Güney Afrika'da gıyabi cenaze namazı kılındı

    ABD'de gözler 6 kritik eyalette

    ABD'nin Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak

    Gazze'den acil yardım çağrısı

    Türkiye'de 2 bin 436 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    'Orantısız cezalar esnafı çok zorluyor'

    AB, Doğu Akdeniz sondaj yaptırımlarını 1 yıl daha uzatacak

    İzmir'de uzaktan eğitim 1 hafta daha uzatıldı

    Biden: Demokrasi sabır gerektirir

    Joe Biden, Pensilvanya'da öne geçti

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandı

    Atina Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı

    Nijerya'da yaklaşık 10 milyon kişi açlık tehlikesi altında

    Uşak'ta 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

    ABD'de Demokratlar Georgia'da öne geçti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Okullar koronavirüs alarmı veriyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Mücedditlik halkası Bediüzzaman Hazretleri’yle son bulmuştur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Teröre ve İslamofobiye karşı Müslüman-Hıristiyan ittifakı
    Genel

    ABD’de seçilen Müslüman sayısı arttı
    Faruk ÇAKIR

    Neleri kaybettik?
    Genel

    Çiftçi tarladan çıkıyor
    Ahmet BATTAL

    “Sayı, başarı, sonuç” odaklı mı?
    Risale-i Nur'dan

    Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir
    Yasemin YAŞAR

    BEŞ HARFLİLER

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.