En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine

İnternet Sansürü Raporuna göre, Türkiye'de geçen yıl 5881 yolsuzluk haberine erişim engeli getirildi.

Toplam 14.680 Haber - Yolsuzluk iddiaları

Free Web Turkey 2023 İnternet Sansürü Raporu’na göre 2023 yılında 219 bin 59 URL’ye erişim engeli getirildi. Engellenen haber sayısı 14 bin 680 olurken en çok yolsuzluk ve usulsüzlük konulu haberler engellendi. Bu konudaki haberlerde suçla adı anılanlar ise kamu görevlileri ile Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) yakın kişiler oldu.

Free Web Turkey Proje Koordinatörü Ali Safa Korkut’un hazırladığı rapora göre geçen yıl 197 bin 907’si alan adı, 14 bin 680’i haber, 5 bin 641’i sosyal medya paylaşımı, 743’ü sosyal medya hesabı ve 38’i de işletmelerin Google’da kayıtlı konumlarına yapılan yorumlar olmak üzere toplam 219 bin 59 URL için erişim engeli kararı verildi. Ayrıca 33 Google arama motoru sonucu, 9 mobil uygulama, 5 Google Drive dosyası, 2 mail adresi ve 1 Google dokümanına erişim engeli getirildi.

SOSYAL MEDYAYA UYGULANAN SANSÜR

Raporda engellenen dijital materyallere dair tüm istatistiklerin yanı sıra öne çıkan erişim engeli kararları, yanlışlıkla erişim engeli kararı verilen haberler, 6 Şubat depremleri esnasında sosyal medyaya uygulanan sansür, gazetecilerin tutuklanmasına gerekçe gösterilip de erişim engeli getirilen haberler ve Anayasa Mahkemesi’nin erişim engeline olanak sağlayan yasalarla ilgili verdiği son kararlar da yer alıyor. Engellenen haberlerin konularına göre dağılımına bakıldığında ilk sırada yolsuzluk ve usulsüzlük (5 bin 881 haber) yer alırken onu kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar (2 bin 256 haber) ile örgütsel suçlar (1.733 haber) izledi.