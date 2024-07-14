"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 TEMMUZ 2024 PAZAR - YIL: 55

En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine

14 Temmuz 2024, Pazar 00:59
İnternet Sansürü Raporuna göre, Türkiye'de geçen yıl 5881 yolsuzluk haberine erişim engeli getirildi.

Toplam 14.680 Haber - Yolsuzluk iddiaları

Free Web Turkey 2023 İnternet Sansürü Raporu’na göre 2023 yılında 219 bin 59 URL’ye erişim engeli getirildi. Engellenen haber sayısı 14 bin 680 olurken en çok yolsuzluk ve usulsüzlük konulu haberler engellendi. Bu konudaki haberlerde suçla adı anılanlar ise kamu görevlileri ile Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) yakın kişiler oldu.

Free Web Turkey Proje Koordinatörü Ali Safa Korkut’un hazırladığı rapora göre geçen yıl 197 bin 907’si alan adı, 14 bin 680’i haber, 5 bin 641’i sosyal medya paylaşımı, 743’ü sosyal medya hesabı ve 38’i de işletmelerin Google’da kayıtlı konumlarına yapılan yorumlar olmak üzere toplam 219 bin 59 URL için erişim engeli kararı verildi. Ayrıca 33 Google arama motoru sonucu, 9 mobil uygulama, 5 Google Drive dosyası, 2 mail adresi ve 1 Google dokümanına erişim engeli getirildi.

SOSYAL MEDYAYA UYGULANAN SANSÜR

Raporda engellenen dijital materyallere dair tüm istatistiklerin yanı sıra öne çıkan erişim engeli kararları, yanlışlıkla erişim engeli kararı verilen haberler, 6 Şubat depremleri esnasında sosyal medyaya uygulanan sansür, gazetecilerin tutuklanmasına gerekçe gösterilip de erişim engeli getirilen haberler ve Anayasa Mahkemesi’nin erişim engeline olanak sağlayan yasalarla ilgili verdiği son kararlar da yer alıyor. Engellenen haberlerin konularına göre dağılımına bakıldığında ilk sırada yolsuzluk ve usulsüzlük (5 bin 881 haber) yer alırken onu kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar (2 bin 256 haber) ile örgütsel suçlar (1.733 haber) izledi.

Okunma Sayısı: 470
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine

    'Gazze'de bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız'

    Bir yılın emeği bir kıvılcımla kül olmasın

    Emekliler perişan oldu

    Binlerce Filistinli kayıp

    Filistin için mücadeleye devam

    Eğirdir Gölünü kurtaralım

    Tacikistan’a “Yasaktan vazgeçin” çağrısı

    Enflasyon dengeleri bozdu

    Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA'ya bir destek de AB'den

    "İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı"

    Son 53 yılın en sıcak haziran ayını yaşadık

    İsraillilerin yüzde 72'si: Netanyahu istifa etmeli

    İşkenceciler değil, kurbanları yargılanıyor

    UNRWA: İnsanlar tükendi, Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

    Nepal'deki kazada otobüsler nehre yuvarlandı: 62 kişi kayıp

    'Tam bir tiyatro'

    Moskova yakınlarında uçak kazası: 3 kişi öldü

    7 il için kuvvetli yağış uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yaşananlardan artık ders alalım ki...
    Ahmet BATTAL

    Yargıya gizli tanık prangası ve son mağduru
    Genel

    En fazla sansür, yolsuzluk haberlerine
    Faruk ÇAKIR

    Nesiller kaybettiren zulüm
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Gazze'de bir çocuk neslinin tamamını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız'
    Mehmet KARA

    Kötü gidişin sorumlusu
    Risale-i Nur'dan

    Eğer şu milleti ciddî severseniz...
    Sami CEBECİ

    Hırs gösteren zarara düşer
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.