En güçlü ortak talep adalet

Araştırmacı yazar Bekir Ağırdır, Gazete Oksijen’de “Toplumdaki adalet algısının dönüşümü” başlıklı bir yazı yazdı.

Türkiye’de adalet algısının uzun süredir gerilediğine dikkat çeken Ağırdır, “Türkiye’de son yirmi beş yılın hikayesini, her kriz döneminde toplumdan yükselen iki soru özetliyor: “Nerede bu devlet?” ve “Nerede bu adalet?” Bu sorular artık yalnızca siyasetçilerin ya da akademisyenlerin değil, taksi şoföründen ev kadınına, esnaftan memura herkesin günlük konuşmalarının parçası. Sokakta, evde, ekranda dolaşan en yaygın duygu “adaletsizlik”. Toplum yaşananları sessizce izlese de belleğine kaydediyor. Adalet algısındaki çözülme, toplumda hem sessiz bir geri çekilme hem de küçük uyum pratiklerine sebep oluyor. Pek çok yurttaş artık mahkemeye gitmiyor, hakkını aramıyor. Hatta Sedat Peker davalara müdahil oluyor, kimse ‘Sana ne?’ demiyor. Araştırmalar toplumun en güçlü ortak talebinin hâlâ adalet olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin bugün hâlâ sahip olduğu en geniş toplumsal ortaklık da bu, adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.