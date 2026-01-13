"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Etiyopya'da turistik gezide saldırıya uğrayan iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförleri öldü

13 Ocak 2026, Salı 17:00
Etiyopya'da turistik bir gezi sırasında saldırıya uğrayan Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförleri öldü.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, olaya ilişkin sorularını cevapladı.

Olay hakkında bilgi veren Baran, saldırının Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesinde, "Tum" şehrine yakın kırsal kesimde, 12 Ocak sabah saatlerinde gerçekleştiğini, saldırı sonucunda Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförün öldüğünü bildirdi.

Baran, olay yerinde başka Türk vatandaşlarının bulunup bulunmadığı sorusuna ilişkin, Etiyopya’ya turistik gezi için gelen 4 Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini, öndeki araçta bulunan 2 kişinin saldırıdan kaçabildiğini ve olayın yara almadan kurtulanlar tarafından kendisine bildirildiğini söyledi.

Kurtulan Türk vatandaşlarının ve ölenlerin cenazelerinin bu sabah uçakla Addis Ababa'ya getirildiğini belirten Baran, "İşlemler devam ediyor. Vatandaşlarımız Büyükelçilikte misafir ediliyor, cenazeler yarın sabah İstanbul'da olmak üzere bu gece THY seferiyle gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Baran, Etiyopya makamlarının saldırıyla ilgili yaklaşımına vurgu yaparak, "Olay duyulur duyulmaz Etiyopya Dışişleri Bakanlığı bizimle temasa geçti, taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Dışişleri, Turizm ve Savunma Bakanlıkları ile federal ve yerel polis birimlerinin temsilcilerinin dahil olduğu bir görev gücü hem olayın soruşturulması hem de vatandaşlarımız ile cenazelerin Addis Ababa'ya getirilmesi konusunda görevlendirildi. Etiyopya makamları takdire şayan bir işbirliği ve destek sergiledi." ifadelerine yer verdi.

Saldırının faillerinin bulunması için Etiyopya makamlarının yapacakları soruşturmanın sonuçlarının beklendiğini aktaran Baran, saldırının meydana geldiği bölgenin yılın her döneminde çok sayıda turist kafilesi tarafından ziyaret edildiğini, Türk turistlerin de bu ziyaretçiler arasında olduğunu söyledi.

Baran, turistlerin seyahatleri öncesinde gidecekleri bölgeyle ilgili araştırma yapmasında fayda olduğunu aktararak, "Bu amaçla Büyükelçiliğimizle temas kuran vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeyi yapmaya hazırız." dedi.

Büyükelçi Baran, saldırıda ölenlerin yakınlarına başsağlığı, kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA

Okunma Sayısı: 149
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: İran'la ilgili askeri söylemlerin artışından elbette çok endişeliyiz

    "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"

    Rusya: İran'a dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz

    İsrail, 150 Filistinlinin daha evlerini ellerinden alacak!

    Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"

    Güzelhisar Fayı'ndaki hareketlilik hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

    Wall Street Journal: Körfez ülkeleri, İran'a saldırmaması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor

    Değerler eğitimi nasıl olmalı?

    'İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda'

    İran’da bilanço ağırlaşıyor

    Sert yaptırımlar istedi - İran diplomatlarına AP binalarına giriş yasağı

    Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Davana sahip çıkacağız

    Özel: Mutabakat masada olsun

    Suriye SDG’ye sert karşılık verecek

    Dindarlar ile ilgili yargı neden zayıfladı?

    Etiyopya'da turistik gezide saldırıya uğrayan iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförleri öldü

    Trump acele etmezse Grönland'ın referandumla Rusya'ya katılabiliceğini iddia etti

    Texas'da ana su borusu patladı: 100 binden fazla kişi susuz kaldı

    2026 yılı fitre miktarı açıklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Güzelhisar Fayı'ndaki hareketlilik hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama
    Genel

    İsrail, 150 Filistinlinin daha evlerini ellerinden alacak!
    Genel

    Grönland Başbakanı: ''Satılık değiliz"
    Genel

    Wall Street Journal: Körfez ülkeleri, İran'a saldırmaması için Trump'ı ikna etmeye çalışıyor
    Genel

    Rusya: İran'a dışarıdan yıkıcı müdahaleyi şiddetle kınıyoruz
    Genel

    "İşgal olursa hukuka dayalı düzen yıkılır"
    Genel

    'İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda'
    Genel

    Hapishanelerin ıslahhane olması için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.