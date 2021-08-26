Faturalar cep yakıyor

EPDK verİlerİne göre, 2018 başından 2021 Temmuz ayı başına kadar elektrİk ücretİ yüzde 122 zamlandı.

FATURALARIN YARISI VERGİYE

Elektrİk Mühendisleri Odasının hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar son 5 yılda 94 TL'den 210 TL'ye ulaştı. Enerji uzmanları geçen yıl Temmuz’da 57 kuruş olan birim fiyatının bu yıl 74 kuruşa çıkarıldığını ve elektrik faturalarına yapılan ödemelerin % 40-45’inin devlete vergi olarak gittiğini belirtiyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

TEMMUZ’DA gelen yüzde 15 zamla birlikte elektrik faturaları artan tüketiciler sosyal medyada konuyu gündem yaptı. Son olarak Temmuz’da gelen yüzde 15’lik zammın ardından gönderilen elektrik faturaları, tüketicilerin ortak şikâyeti haline geldi.

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Faturalara cep yakıyor

Temmuz’da gelen yüzde 15 zamla birlikte elektrik faturaları artan tüketiciler sosyal medyada konuyu gündem yaptı.

Temmuz’da gelen yüzde 15’lik zammın ardından gönderilen elektrik faturaları, tüketicilerin ortak şikâyeti haline geldi. 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere elektrik fiyatlarında yapılan yüzde 15’lik zam ile elektrik fiyatları son 3,5 yılda yüzde 122 zamlanmış olmuştu. Faturalar karşısında pek çok kişi tatilde olmasına ve evde elektrik kullanmamasına rağmen neredeyse iki katına çıkan faturalardan dertli olduğunu sosyal medyada dile getirdi. Konu Twitter’da en çok konuşulan gündem maddesi oldu. BİA’nın haberine göre, ‘Elektrik faturaları’ etiketi altında tüketiciler faturalarını paylaşarak pahalılığa dikkat çekti. Kimi vatandaşların Temmuz ve Ağustos ayı faturaları arasında 2 kata yakın fark olduğu gözlemlendi.

Asgari ücretin 4’te 1’i faturalara

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) hesaplamasına göre ise, dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar son 5 yılda 94 TL’den 210 TL’ye ulaştı. Dört kişilik bir ailenin standart ihtiyacı olan 230 kw’lık aylık elektrik tüketimi için ödediği tutar 2020 Aralık’ta 183.4 TL iken, 2021 Temmuz itibarıyla 210.5 TL’ye çıktı. EMO’nun hesaplamasına göre, dört kişilik bir ailenin elektrik faturasına ödediği tutar 2016’da 94.8 TL idi. Bu tutar 2017’de 94.7 TL olurken, 2018’de 137.3 TL’ye ve 2019’da ise 163.2 TL’ye ulaştı. Enerji uzmanları da geçen yılın Temmuz ayında 57 kuruş olan birim fiyatının bu yıl 74 kuruşa çıkarıldığını ve elektrik faturalarına yapılan ödemelerin yüzde 40-45’inin devlete vergi olarak gittiğini belirtiyor. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu’nun hesaplamasına göre ise, dört kişilik bir ailenin elektrik, doğalgaz, su ve internet dahil bütün aylık faturalarının tutarı 760 TL’yi bu da asgarî ücretin yüzde 26’sına tekabül ediyor.

Doğal gaz müjdesinden sonra yüzde 35 zam

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ağustos 2020’de açıkladığı doğal gaz müjdesine rağmen faturalarda indirim hayal oldu. Aksine her ay düzenli zam yapılıyor. Akaryakıt ürünlerine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 25, doğal gaza 7, elektriğe ise 3 kez zam yapıldı. Bir yıl içinde Türk Lirası yaklaşık yüzde 20 oranında değer kaybetti. Bir yıl içinde akaryakıt, elektrik ve doğal gaz olmak üzere enerji faturaları tam 35 kez zamlandı. Konut doğal gaz tarifesi, 1 Ocak 2021’den itibaren 2021 yılı Haziran ayına kadar her ay yüzde 1’er ve 1 Temmuz 2021 tarihinde ise yüzde 12 oranında zamlandı. Doğal gazda kümülatif zam yüzde 20’yi buldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Şahlanışa geçen ekonomi değil, vatandaşın faturaları oldu. Müjdeler zamma dönüştü. Zamlar, geliri düşen vatandaşı daha da perişan etti. Artık yeter. Vatandaşımızın karnı sözde müjdelere doydu, artık seçim sandığını görmek istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Fatiih Karagöz