Fiyat şokuna acil tedbir çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) “Gıda fiyatları krizi: Neden şimdi, neden yine?” adlı raporunu yayımladı.

Rapora göre dünya son 15 yılda üçüncü büyük gıda krizinin içinde. Türkiye ise dünya ortalamasının çok üzerinde bir fiyat şokuyla karşı karşıya. Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu Nisan 2021’de yüzde 17 iken Mayıs 2022’de yüzde 91,6’ya çıktı. 2021 yılının Türkiye için son 20 yılın en kurak, son 41 yılın ise ikinci en kurak yılı olarak kaydedildiği anımsatıldı. Gazete Duvar’ın haberine göre, raporun sonuç bölümünde önlemler sıralanarak önlemlerin acil hayata geçmesi gerektiği vurgulandı. Raporda herkesin sağlıklı gıdaya ve suya erişiminin güvence altına alınmasına yönelik öneriler de sıralandı.

Haber Merkezi

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Zamlar alım gücünü hızla eritiyor

Alım gücü düşüyor. İşçi, emekli ve memurun satın alabildiği gıdanın 4’te 1’ini enflasyon 4 ayda yedi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 74 olurken bu oran gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 92’ye kadar çıktı.

Ocak ayında maaşlarına zam alan işçi, memur ve asgari ücretlilerin alım gücü bu durum karşısında giderek geriliyor. Ocak ayında gıda sepetine 100 TL ödeyen kişiler aynı sepet için Mayıs’ta 131 lira ödemek zorunda kaldı. Ücretle çalışan kişilerin satın alabildiği gıda miktarı böylece son 4 ayda yüzde 24 azaldı. Akaryakıt ve ulaştırma verileri daha da çarpıcı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, memur ve emekliler temmuz ayında enflasyon farkı alacak. Ancak senede bir kez zam alan asgari ücretliler ve diğer işçiler ise zor durumda.

Haber Merkezi