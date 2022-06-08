"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fiyat şokuna acil tedbir çağrısı

08 Haziran 2022, Çarşamba 19:15
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) “Gıda fiyatları krizi: Neden şimdi, neden yine?” adlı raporunu yayımladı.

Rapora göre dünya son 15 yılda üçüncü büyük gıda krizinin içinde. Türkiye ise dünya ortalamasının çok üzerinde bir fiyat şokuyla karşı karşıya. Gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonu Nisan 2021’de yüzde 17 iken Mayıs 2022’de yüzde 91,6’ya çıktı. 2021 yılının Türkiye için son 20 yılın en kurak, son 41 yılın ise ikinci en kurak yılı olarak kaydedildiği anımsatıldı. Gazete Duvar’ın haberine göre, raporun sonuç bölümünde önlemler sıralanarak önlemlerin acil hayata geçmesi gerektiği vurgulandı. Raporda herkesin sağlıklı gıdaya ve suya erişiminin güvence altına alınmasına yönelik öneriler de sıralandı.

Haber Merkezi

***

Zamlar alım gücünü hızla eritiyor

Alım gücü düşüyor. İşçi, emekli ve memurun satın alabildiği gıdanın 4’te 1’ini enflasyon 4 ayda yedi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 74 olurken bu oran gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 92’ye kadar çıktı.

Ocak ayında maaşlarına zam alan işçi, memur ve asgari ücretlilerin alım gücü bu durum karşısında giderek geriliyor. Ocak ayında gıda sepetine 100 TL ödeyen kişiler aynı sepet için Mayıs’ta 131 lira ödemek zorunda kaldı. Ücretle çalışan kişilerin satın alabildiği gıda miktarı böylece son 4 ayda yüzde 24 azaldı. Akaryakıt ve ulaştırma verileri daha da çarpıcı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, memur ve emekliler temmuz ayında enflasyon farkı alacak. Ancak senede bir kez zam alan asgari ücretliler ve diğer işçiler ise zor durumda.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    5.5 milyon genç eğitim kredisini ödeyemiyor

    10 tehlikeli mutfak hatası

    3600 ek gösterge: Eşitsizlik devam edecek

    Seçim güvenliği için kamera kaydı yapılsın

    Asgari ücret arttırılmalı

    Fiyat şokuna acil tedbir çağrısı

    Türkiye böyle mi uçacak?

    Kuraklıkla ortaya çıktı

    Salda’ya yanlış fidan diktiler

    İran'dan 'nükleer faaliyet' açıklaması: Kurallara riayet ediyoruz

    Zelenskiy, Almanya'dan savunma desteğinin artırılmasını istedi

    Putin, İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

    Rize-Artvin Havalimanı'nda sefer sayıları artırıldı

    THY, Türkiye'nin en değerli markası oldu

    Dolar 17'yi, Euro 18'i aştı

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

    İran'da yolcu treni raydan çıktı: 17 kişi öldü

    Aldı yetkiyi perişan etti ülkeyi - Tek adam rejimiyle Türkiye ne hale geldi

    BM: Bölgedeki gerilimlerin temel nedeni İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali

    Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik, tüyler ürperten büyük saygısızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu zihniyeti tasfiye için de seçim şart
    Genel

    Aldı yetkiyi perişan etti ülkeyi - Tek adam rejimiyle Türkiye ne hale geldi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hani Adâlet? Nerede Kalkınma?
    Genel

    Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e yönelik, tüyler ürperten büyük saygısızlıkla ilgili soruşturma başlatıldı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    İslam dünyasındaki büyük dert
    Misbah ERATİLLA

    Genç kamyoncu
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Kimdir bu goril adam?
    Risale-i Nur'dan

    Açık saçıklık, aile hürmet ve muhabbetini bozar
    Süleyman KÖSMENE

    Tesettür Risalesinde rakamlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.