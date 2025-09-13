"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Gençler ne eğitimde ne istihdamda

13 Eylül 2025, Cumartesi 23:36
OECD’nin “Bir Bakışta Eğitim 2025” raporuna göre Türkiye’de gençlerin yüzde 31,3’ü ne eğitimde, ne istihdamda.

Eğitim sistemlerini karşılaştırmalı verilerle inceleyen OECD’nin her yıl yayımladığı ‘Bir Bakışta Eğitim 2025’ raporu açıklandı. Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, raporda Türkiye için öne çıkan verileri bir araya getirdi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, raporda ülkemizde eğitim düzeyinde ilerleme göze çarparken, tatiller ise daha uzun ve üniversite mezunlarının bile dörtte biri istihdamın dışında. İşte raporda öne çıkanlar:

Üniversite mezunlarının yüzde 24,6’sı işsiz

OECD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de 25-34 yaş grubunda lise mezunu olmayanların oranı düşüş eğiliminde. 2019’da lise mezunu olmayan genç yetişkinlerin oranı yüzde 41’ken 2025’te bu oran yüzde 28’e geriledi. O süreçte üniversite mezunlarının oranı da yüzde 35’ten yüzde 44’e yükseldi. Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 31,3’ü ne eğitimde ne istihdamda. Ülkemiz, hem lise mezunları (yüzde 63) hem de üniversite mezunları (yüzde 75,4) için en düşük istihdam oranına sahip OECD ülkesi. OECD ortalaması; lise mezunlarında yüzde 77,6, üniversite mezunlarında yüzde 87,1. Türkiye’de 25-64 yaş aralığındaki üniversite mezunlarının yüzde 24,6’sı istihdamda değil. Türkiye’de yükseköğretime yeni başlayan öğrencilerin %42’si ortaöğretimden mezun olduktan sonra yükseköğretime en az bir yıl gecikmeli başlamaktadır. Türkiye’de üniversitenin ilk yılında okulu bırakma oranı yalnızca yüzde 1 (OECD ortalaması yüzde 13).

Haber Merkezi

