İsrail’e meydan okudular

İki eski kadın lider Refah Sınır Kapısı'na gidip İsrail'e meydan okudu. İsrail'in alçak tutumuna tepki göstermek isteyen 81 yaşındaki İrlanda eski Cumhurbaşkanı Mary Robinson ve 75 yaşındaki Yeni Zelanda eski Başbakanı Helen Clark, Refah Sınır Kapısı’na giderek yaşanan drama dikkat çekti.

Mary Robinson burada yaptığı açıklamada "Yayılan bir kıtlık ve yayılan bir soykırım görüyoruz. Gazze'de yayılan soykırımı durdurmak için ellerindeki tüm araçları kullanmayan hükümetler giderek daha fazla suç ortağı oluyor. Siyasî liderler, bu İsrail hükümetine zulüm suçlarını sona erdirmesi için baskı yapmak üzere önlemler alma yetkisine ve yasal yükümlülüğüne sahip." dedi. Robinson, devletleri Gazze'de 'yayılan soykırımı' durdurmak için kararlılıkla harekete geçmeye çağırarak "soykırım ve kıtlığı" durdurmak için "kararlı önlemler" almaları çağrısında bulundu. İkili AB-İsrail Ortaklık Anlaşması da dahil olmak üzere İsrail ile yapılan ticaret anlaşmalarının askıya alınması çağrısında bulundu.