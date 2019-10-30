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30 EKİM 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

'Gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz'

30 Ekim 2019, Çarşamba 13:42
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Güvenli bölge dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verecek ve gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümler:

"Barış Pınarı Harekatı başladığından beri yurt dışından bilhassa da Avrupa'da terör örgütü mensupları tarafından ülkemiz aleyhine 700'e yakın eylem gerçekleştirildi." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

Çoğu bizimle NATO'da beraberler, bunların çoğu şu anda müzakerecisi olduğumuz AB'de bizim muhattabımız. Bütün bunlara rağmen bu eylemler bunların ülkelerinde üstelik de bunların polislerinin nezaretinde düzenleniyor.Türkiye lehine en küçük bir söze ve davranışa izin vermeyenler, kendi ülkelerinde terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın sembollerinin sokaklarında dolaştırılması için her türlü kolaylığı gösteriyor."

'900'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 bin 219 kilometrekare alan içindeki 558 yerleşim birimini, 900'ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirerek temizlemiş durumdayız." dedi.

"Buradan bir kez daha Avrupa başta olmak üzere terör örgütlerini destekleyen ülkelere sesleniyorum." diyer Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yanlış yapıyorsunuz. Bugün kendi ellerinizle beslediğiniz terör yılanı eninde sonunda dönüp sizi de ısıracaktır, bunu böyle biliniz. Şimdi de kendi vatandaşınız olan teröristleri teslim almamak için kıvrandığınızı da biliyoruz. DEAŞ'ta sizin teröristleriniz var. 'Hadi alın' diyoruz kaçıyorsunuz, almıyorsunuz. Bu teröristleri siz yetiştirdiniz niye almıyorsunuz? Alamazlar. Niye? Çünkü bu biraz da karakter meselesi."

'Bunlar sadece öldürmeyi bilirler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar mağdur ve mazlumun yanında değiller, asla böyle bir adım atma niyetleri de yok. Bunlar sadece öldürmeyi bilirler, sadece silah satmayı bilirler. Petrol dediğin zaman hemen dalarlar, petrole yürürler, bunda hiç geri durmazlar. Çünkü bunlar için petrolün bir damlası binlerce insanın kanına bedel, böyle bir yapının içindeler." ifadesini kullandı.

'Gerekirse güvenli bölge sahamızı genişleteceğiz'

Erdoğan, güvenli bölge dışından gelecek saldırılara en sert şekilde karşılık verileceğini ve gerekirse güvenli bölge sahasının genişletileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye Milli Ordusu) Onlara 'terörist' diyorlar; kim, ABD. Ya bunlar bu toprakların sahipleri, topraklarını savunuyorlar. Bunlara nasıl terörist dersiniz?" diye konuştu.

AA

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