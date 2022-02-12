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'Gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz'

12 Şubat 2022, Cumartesi 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısına, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

 

Erdoğan'ın açıklamarından bazı bölümler:

"Bu süreçte ortaya çıkan yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılı içinde büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Enflasyon ile mücadele topyekün bir kararlılığı, inancı, fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları birer birer hayata geçiriyoruz. Bugün de işte bu adımlardan birisinin müjdesini sizlerle ve milletimizle paylaşmak üzere bir aradayız. KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV'yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz. Müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Üstelik KDV'si yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç, makarna, et, balık, çay, kahve, su, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, şeker ve şekerli ürünler, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri gibi, insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi aynı zamanda enflasyonla mücadelede önemli bir kazanım anlamına gelmektedir."

'Pazartesi gününden itibaren indirim bekliyoruz'

Erdoğan, üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete'de yayımlayacaklarını bildirdi.

Düzenlemeye dair imzayı konuşmasının başında attığını anımsatan Erdoğan, bu düzenlemenin ülkeye, millete ve sektörlere hayırlı olmasını diledi.

Enflasyonla mücadele kapsamında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin, gıda ürünlerinde yüzde 7'lik indirim anlamına geldiğini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu bizim yürütme olarak, hükümet olarak attığımız bir adımdır. Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14'lük bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. Aynı şekilde diğer tüm sektörlerden de bu düzeyde bir indirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacakları bir yaklaşım görmek istiyoruz.

Her rahmetin bir zahmeti, her nimetin bir külfeti olduğu gibi Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli de şimdiden yapacağımız bu fedakarlıktır. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız. Türkiye gemisinin her kazanımı 84 milyonun ortak kazancı olduğu gibi bu geminin gördüğü her zarar, aldığı her yara da ortak kaybımızdır. Umutlu olmamız, geleceğimize güvenle bakmamız için her türlü sebebe, her türlü araca, her türlü imkana sahibiz."

AA

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