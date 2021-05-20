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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Helal etmiyoruz

20 Mayıs 2021, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘helallik’ isteğine tepki gösteren esnaflar, ‘Bu zorlu şartlarda kimseyi yanımızda görmedik. Bizi bu halde bırakanlara hakkımızı helal etmiyoruz’ dedi.

Esnaftan destek tepkisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helâllik istiyoruz” sözlerine tepkiler devam ediyor. Zor günlerde kimseyi yanlarında göremediklerini belirten Vanlı esnaflar, “İktidar bizden helâllik istemesin” dedi.

Şehirde 22 yıldır esnaflık yapan Nesim Balkan, pandemi sürecinde esnafların büyük sorunlar yaşadıklarına dikkat çekerek iş yerlerinin kirasını ödemek için bile borçlandıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde en çok etkilenin esnaf olduğunu belirten Balkan, “Özelikle bayram arifesinde haksızlık yapıldı. En çok satış yaptığımız süreçte kapalı kaldık. Bu konuda bir esneme yapılabilirdi. Hepimizin borcu var. Günlük çalışan esnaflarız ve bir birikimimiz de yok. Bir gün iş yerimi açmazsam o gün eve aç dönüyorum. Yani kapalı kaldığımız sürece açız. Bu süreçte zaten borç altında kaldık. Bizden helallik istiyor. Hakkımızı helâl etsek ne etmesek ne? Helâllik yerine esnafa geri ödemesiz kredi desteği istiyoruz” diye konuştu.

Vatandaş olarak zor durumdayız

Esnaf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı destek paketini yetersiz buluyor. Kafe işletmecisi Uğur Aytimur salgının başlangıcından bu yana maddî ve manevî olarak yıkıldıklarını ifade etti. Aytimur, şunları söyledi: “Elimizde avucumuzda olanlar pandemi döneminde kiraya gitti. Kapalı olduğu halde elektrik ve su paralarını ödemek zorunda kaldık. Zaten bu konuda bir yardım göremedik. Son süreçte de cumhurbaşkanımız 3 bin TL, 5 bin TL arasında bir açıklama yapmış. Ama biz esnaf olarak şöyle diyoruz; Bundan önceki süreçlerde bize bu yardım neden yapılmadı da elimizdeki, avucumuzdaki gitti. Vatandaş olarak gerçekten çok zor durumdayız artık. Eskiden insanlara ‘Allah yardımcısı olsun’ derdik. Şimdi diyoruz ki ‘Allah yardımcımız olsun.’ Süreç biraz daha böyle giderse ne yazık ki genç girişimciler olarak biz dükkânlarımızı kapatmak zorunda kalacağız. Yani evimizdeki huzurumuza kadar gerçekten gitti diyebiliriz.”

Yardım namına bir şey görmedim

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre uzun yıllardır gıda sektörüne çalışan Mücahit Kaya da, pandemi sürecinde bütün zorlukları yaşadıklarını belirterek, borca borç katarak geçinmeye çalıştıklarını söyledi. Esnaflara kira yardımı yapılmadığı için büyük etkilenme yaşadıklarını belirten Kaya şöyle devam etti: “Toptancılara olan borçlarımız bayağı arttı. Para olmadığı için artık bir şey de alamıyoruz. Gündelik olarak kazancımızı toptancılara veriyoruz. Tam kapanma sürecinde hep cepten yedik. Şu ana kadar birçok kez yardım yapıldığı yönünde söylemler var. Ama ben yardım namına bir şey görmedim. Bizim hakkımızı her kim yediyse ya da aldıysa ben hakkımı helâl etmiyorum. Bu yaşadığımız zorluklara kim sebep olduysa ben hakkımı helâl etmiyorum.”

Kimse halimizi sormadı

Peynirciler Çarşısı’ndaki esnaflardan Şahin Sencer ise “Pandemi sürecinde bütün esnaflar gibi biz de çok zorlandık. Herhangi bir yerden bir destek almadık. Tam kapanma sürecinde de kapalıydık.  Bu süreçte zorluklar çektik evet, ama kimse de halimizi sormadı. Şu ana kadar hep cepten yedik. Kredilerle ayakta kalıyoruz. Süreç o kadar kötü ki her şeye de zam geliyor. Bu süreçte 30 bin TL kredi çektim her ay 2 bin TL ödemesini yapıyorum. Bu nedenle bayağı sıkıntı çekiyoruz. Masraflarımız gittikçe katlanıyor. Esnaflar olarak bir destek görmedik. Bu zor şartları yaşayan kimse hakkını helal etmez. Çünkü zor zamanlarda belli olur her şey. Biz esnaflar olarak zor günümüzde yanımızda kimseyi görmedik” dedi.

Etiketler: esnaf
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