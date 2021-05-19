"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Esnaftan destek tepkisi

19 Mayıs 2021, Çarşamba 23:46
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANAN SON ESNAF DESTEK PAKETİ, KÜÇÜK İŞ SAHİPLERİNİ TATMİN ETMEDİ. ESNAFLAR, PANDEMİ YARALARININ SARILABİLMESİ İÇİN MEVCUT YARDIMIN 10 KAT FAZLASINA İHTİYAÇ OLDUĞUNU DİLE GETİRİYOR.

“Pandemİnİn başından beri devletten aldığım nakit destek toplam 3 bin lira oldu. Bu dönemde faturalar ve kiralar birikti, 50 bin liraya yakın borca girdim. Artık çok küçük yardımlar veya kredi değil, borcumuzu kapatacak malî destek istiyoruz.” DW Türkçe’nin haberine göre, bu sözler İstanbul Maltepe’de bir iş hanında çay ocağı işleten Murat Demir’e ait. Demir, Mart 2020’den bu yana yaşanan pandemi sürecinden en çok zarar gören yüz binlerce küçük esnaftan biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi tedbirleri sebebiyle zarara uğrayan Murat Demir gibi esnaflara yönelik olarak yeni bir destek paketi açıkladı.

Borcu borçla ödeyemeyiz

Esnafın nakit sıkıntısı her geçen gün artarken, esnaf örgütleri hükümetin açıkladığı karşılıksız nakit yardımların yıl sonuna kadar sürdürülmesini talep ediyor. Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, hazırlanan destek ile ilgili olarak, gerek Bilim Kurulu’nun gerekse hükümetin pandemi tedbirleri veya malî destek programları hazırlarken esnafa fikir sormasının büyük önem taşıdığını söyledi. Güven, hazırlanan destek paketlerinde de esnafın yaralarını tam olarak sarabilmek için 5 bin TL olarak belirlenen nakit yardımının en az 10 katına çıkarılması gerektiğini vurguluyor. İsa Güven, “Âcil tarafından bizlerin görüşü alınsın, meslek sivil toplum örgütlerinin görüşü alınsın. Bizim esnafımızın yüzde 50’sinin psikolojisi bozuldu. Âcil bir can suyuna ihtiyacımız var. 50 bin TL bize bir yardım yapılması lâzım. Hibe… Artık bize kredi vermesinler. Borcu borçla biz ödeyemeyiz.” diyor. 

Bu arada, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Demir’e göre 3 ve 5 bin TL’lik yeni hibe yardımı ise esnafın yalnızca birkaç günlük ihtiyacını karşılayacak.

 

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnaftan destek tepkisi

    ABD'de ''İsrail'e onaylanan silah satışı durdurulsun'' tasarısı Meclise sunulacak

    İsrail'in katliamı devam ediyor: Gazze'de şehit sayısı 227'ye yükseldi

    'İsrail'den uluslararası mahkemelerde hesap soracağız'

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Kolombiya'da binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

    Hindistan'da en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti

    Fas adım attı, İspanya'ya düzensiz göçmen akını durdu

    Avusturya'da ırkçı saldırılardaki artış endişelendiriyor

    'İsrail'in zulmünü, terörünü, saldırılarını ve gözaltılarını filmlerde bile göremezsiniz'

    İzmir - Menderes'te peş peşe iki deprem

    AB'den sınırlarını açmak için "tamamen" aşılanma şartı

    Myanmar'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    YÖK'te gündem: Üniversitelerde yüz yüze eğitim

    'İstanbul'da vaka sayıları yüzde 600 azaldı'

    Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üs Komutanlığına 2 maket uçakla saldırı girişimi

    Gençler işsiz ve ümitsiz

    Yahudi STK’lar: İsrail’i durdurun

    Faizsiz erteleme şart

    Bahçesi olan açılsın

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    İhtilâfı-inşikakı körükleyenlerin hâl ve gidişâtı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyonist lobiye karşı “Filistin lobisi” şart
    Ahmet BATTAL

    Cimin karnı meğer ne genişmiş!
    Mikail YAPRAK

    Dünyanın beyninde bir “ur” İsrail
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlığa karşı suç
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Aşağılanmayı hak ediyor muyuz?
    Süleyman KÖSMENE

    Mescid-i Aksa için ellerimizi açalım!
    Ali FERŞADOĞLU

    Türkiye, Kemalizmin politikalarını uygularken…
    Cevher İLHAN

    İsrail’e etkili yaptırım gerekiyor…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.