Esnaftan destek tepkisi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANAN SON ESNAF DESTEK PAKETİ, KÜÇÜK İŞ SAHİPLERİNİ TATMİN ETMEDİ. ESNAFLAR, PANDEMİ YARALARININ SARILABİLMESİ İÇİN MEVCUT YARDIMIN 10 KAT FAZLASINA İHTİYAÇ OLDUĞUNU DİLE GETİRİYOR.

“Pandemİnİn başından beri devletten aldığım nakit destek toplam 3 bin lira oldu. Bu dönemde faturalar ve kiralar birikti, 50 bin liraya yakın borca girdim. Artık çok küçük yardımlar veya kredi değil, borcumuzu kapatacak malî destek istiyoruz.” DW Türkçe’nin haberine göre, bu sözler İstanbul Maltepe’de bir iş hanında çay ocağı işleten Murat Demir’e ait. Demir, Mart 2020’den bu yana yaşanan pandemi sürecinden en çok zarar gören yüz binlerce küçük esnaftan biri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi tedbirleri sebebiyle zarara uğrayan Murat Demir gibi esnaflara yönelik olarak yeni bir destek paketi açıkladı.

Borcu borçla ödeyemeyiz

Esnafın nakit sıkıntısı her geçen gün artarken, esnaf örgütleri hükümetin açıkladığı karşılıksız nakit yardımların yıl sonuna kadar sürdürülmesini talep ediyor. Ankara Kahveciler Odası Başkanı İsa Güven, hazırlanan destek ile ilgili olarak, gerek Bilim Kurulu’nun gerekse hükümetin pandemi tedbirleri veya malî destek programları hazırlarken esnafa fikir sormasının büyük önem taşıdığını söyledi. Güven, hazırlanan destek paketlerinde de esnafın yaralarını tam olarak sarabilmek için 5 bin TL olarak belirlenen nakit yardımının en az 10 katına çıkarılması gerektiğini vurguluyor. İsa Güven, “Âcil tarafından bizlerin görüşü alınsın, meslek sivil toplum örgütlerinin görüşü alınsın. Bizim esnafımızın yüzde 50’sinin psikolojisi bozuldu. Âcil bir can suyuna ihtiyacımız var. 50 bin TL bize bir yardım yapılması lâzım. Hibe… Artık bize kredi vermesinler. Borcu borçla biz ödeyemeyiz.” diyor.

Bu arada, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Demir’e göre 3 ve 5 bin TL’lik yeni hibe yardımı ise esnafın yalnızca birkaç günlük ihtiyacını karşılayacak.

