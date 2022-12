Hz. Mevlana (rh) insanı insana anlatmış

Büyük İslam Alimlerinden Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin (Radıyallahu Anh) 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, “Mevlana insanı insana anlatmıştır. İnsan her zaman aynı. Bu yüzden de her zaman güncel, güncelliğini hiç kaybetmiyor” dedi.

Dünya Hz. Mevlana için Konya’da buluşuyor

Mesnevî ve Risale-i Nur

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Mevlana Celaleddin-i Rumi, dualarla yad ediliyor

ABD'li Katolik Papazın Mevlana vesilesiyle dikkat çeken hidayet yolculuğu: 'Saatlerce ağladım'

'Ben Kur'an'ın sadık bir bendesiyim'

Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Bedîüzzamân (ra)

Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Uluslararası Mevlana Vakfı’nın babası Celaleddin Bakır Çelebi tarafından 1996’da kurulduğunu, şimdiki başkanlığını erkek kardeşi Faruk Hemdem Çelebi’nin yürüttüğünü söyledi. Vakıf olarak öncelikli amaçlarının Hazreti Mevlana’nın öğretilerinin gelecek nesillere aktarılması ve doğru şekilde anlaşılması olduğunu anlatan Çelebi, çeyrek asırdır sürdürdüğü bu görevi bir hizmet olarak gördüğünü dile getirdi. Bayru, bütün kardeşleri ve ailesinin aynı hassasiyetle insanlığa hizmet etmeye çalıştığına değinerek, “Biz 5 kardeşiz. Yaşça en büyükleri benim ama hem Faruk Çelebim hem de 3 kız kardeşimiz, çocuklarımız, hatta şimdi torunlarımız da bu yolda hep birlikte hizmete gayret ediyorlar. Bunun nedeni evimizde Hazreti Pir’in konuşuluyor olması. Biz de böyle büyüdük. Bize hiçbir zaman ‘İçeri git çocuğum’ denilmedi. Tam tersi yanlarında oturduk, onları dinledik.” ifadesini kullandı.

“Bilgiyi paylaşmak tohum ekmek gibi”

İnsanlara Mevlana’yı en doğru şekilde anlatmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Bayru, şöyle konuştu: “Vakıf çalışmalarımızda hem misafirlerimize hizmet etmek hem de Mevlevilik yolunu, örfünü, adetini bozmadan ileriye taşımak var. Bunun dışında hem yurt içinde hem dışında davet edildiğimiz her yerde veya gelen misafirlerimize Hazreti Mevlana ve Mevlevilikle ilgili bilgi paylaşıyoruz. Bu bilgiyi paylaşmak inanıyorum ki bir tohum ekmek gibi.”

“Kaynağı Kur’an ve Hadis olmuş”

Bayru, insanların dünyanın her yerinden Mevlana’nın türbesini görmek ve manevi havayı teneffüs etmek için Konya’ya geldiğini söyledi. Bayru, Mevlana’nın öğretilerinin 749 yıldır güncelliğini kaybetmeden insanlara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Hazreti Mevlana, bilindiği gibi özünü Kur’an-ı Kerim ve hadislerden alarak bize bilgi aktarmış ve en büyük sevgi olan Allah sevgisini, ilahi sevgiyi ön planda tutmuştur. Bunlar çok önemli. İnsanlar arayış içinde ve aslında bu arayışta kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Mevlana da insanı insana anlatmıştır. İnsan her zaman aynı. Bu yüzden de her zaman güncel, güncelliğini hiç kaybetmiyor.”