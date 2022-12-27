"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hz. Mevlana (rh) insanı insana anlatmış

27 Aralık 2022, Salı 23:59
Büyük İslam Alimlerinden Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin (Radıyallahu Anh) 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, “Mevlana insanı insana anlatmıştır. İnsan her zaman aynı. Bu yüzden de her zaman güncel, güncelliğini hiç kaybetmiyor” dedi.

Dünya Hz. Mevlana için Konya’da buluşuyor
Mesnevî ve Risale-i Nur
Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Mevlana Celaleddin-i Rumi, dualarla yad ediliyor
ABD'li Katolik Papazın Mevlana vesilesiyle dikkat çeken hidayet yolculuğu: 'Saatlerce ağladım'
'Ben Kur'an'ın sadık bir bendesiyim'
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Bedîüzzamân (ra)

Hazreti Mevlana’nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Uluslararası Mevlana Vakfı’nın babası Celaleddin Bakır Çelebi tarafından 1996’da kurulduğunu, şimdiki başkanlığını erkek kardeşi Faruk Hemdem Çelebi’nin yürüttüğünü söyledi. Vakıf olarak öncelikli amaçlarının Hazreti Mevlana’nın öğretilerinin gelecek nesillere aktarılması ve doğru şekilde anlaşılması olduğunu anlatan Çelebi, çeyrek asırdır sürdürdüğü bu görevi bir hizmet olarak gördüğünü dile getirdi. Bayru, bütün kardeşleri ve ailesinin aynı hassasiyetle insanlığa hizmet etmeye çalıştığına değinerek, “Biz 5 kardeşiz. Yaşça en büyükleri benim ama hem Faruk Çelebim hem de 3 kız kardeşimiz, çocuklarımız, hatta şimdi torunlarımız da bu yolda hep birlikte hizmete gayret ediyorlar. Bunun nedeni evimizde Hazreti Pir’in konuşuluyor olması. Biz de böyle büyüdük. Bize hiçbir zaman ‘İçeri git çocuğum’ denilmedi. Tam tersi yanlarında oturduk, onları dinledik.” ifadesini kullandı.

“Bilgiyi paylaşmak tohum ekmek gibi”

İnsanlara Mevlana’yı en doğru şekilde anlatmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Bayru, şöyle konuştu: “Vakıf çalışmalarımızda hem misafirlerimize hizmet etmek hem de Mevlevilik yolunu, örfünü, adetini bozmadan ileriye taşımak var. Bunun dışında hem yurt içinde hem dışında davet edildiğimiz her yerde veya gelen misafirlerimize Hazreti Mevlana ve Mevlevilikle ilgili bilgi paylaşıyoruz. Bu bilgiyi paylaşmak inanıyorum ki bir tohum ekmek gibi.”

“Kaynağı Kur’an ve Hadis olmuş”

Bayru, insanların dünyanın her yerinden Mevlana’nın türbesini görmek ve manevi havayı teneffüs etmek için Konya’ya geldiğini söyledi. Bayru, Mevlana’nın öğretilerinin 749 yıldır güncelliğini kaybetmeden insanlara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Hazreti Mevlana, bilindiği gibi özünü Kur’an-ı Kerim ve hadislerden alarak bize bilgi aktarmış ve en büyük sevgi olan Allah sevgisini, ilahi sevgiyi ön planda tutmuştur. Bunlar çok önemli. İnsanlar arayış içinde ve aslında bu arayışta kendilerini bulmaya çalışıyorlar. Mevlana da insanı insana anlatmıştır. İnsan her zaman aynı. Bu yüzden de her zaman güncel, güncelliğini hiç kaybetmiyor.”

AA

Etiketler: mevlana, bediüzzaman, mesnevi, risale-i nur
Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kosova'nın kuzeyinde son durum?

    Milli Güvenlik istismarı ile demokrasi ve hukuk iğdiş edildi

    BM: 26 Arakanlı mülteci denizdeki zorlu yolculukta öldü

    Hz. Mevlana (rh) insanı insana anlatmış

    Mezara da zam

    Fenerbahçe maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi

    Makedon şehri Vasilevo’da Türkçe resmi dil kabul edildi

    Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması’nın ödülleri verildi

    Kaybedeceğini anlarsa adaylıktan çekilebilir

    Hasta tutuklular niye bırakılmıyor?

    Kiralar yüzde 168 arttı

    Kovid-19 ve grip kaynaklı ölümler artabilir

    Kur ayarı ilaç sıkıntısını bitirmedi

    İsrail 2022’de Kudüslü 600 çocuğa ev hapsi uyguladı

    İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı

    Herkes öksürükten şikayetçi

    Bütçeye ödenek ekleme yetkisine iptal

    Tayvan, zorunlu askerlik süresini 1 yıla çıkarıyor

    Japonya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

    İBB'de toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın adaylığı ve bir an önce seçim
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ahirette en büyük pişmanlıklardan biri…
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz kılmayanın hain olması
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanına oybirliğiyle muhalefet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalifine kulp takma basitliği
    Ali FERŞADOĞLU

    Şefkat farz, zulüm haram!
    Faruk ÇAKIR

    Yine kabahat vatandaşta mı?
    Cevher İLHAN

    “Biz yaptık” terânesi
    Kadriye Bilgi

    Sılaya gitmek
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Millî şairimiz ve Müslüman kadın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.