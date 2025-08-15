"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Bu teklif alın terini yok saymaktır - 1 günlük iş bırakma kararı

15 Ağustos 2025, Cuma 20:22
Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) yaptığı açıklamada “Geçmiş kayıpları telâfi etmeyen, geleceğe güven vermeyen bu oran, milyonlarca memur ve emeklinin alın terini yok saymaktır” dedi.

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN), memur ve memur emeklilerine yapılan zam teklifini ülke genelinde eş zamanlı  yaptığı açıklamalarla protesto etti. Konfederasyon’un açıklamasında “Geçmiş kayıpları telafi etmeyen, geleceğe güven vermeyen bu oran, milyonlarca memur ve emeklinin alın terini yok saymaktır.

Bu teklif, mutfakta, pazarda, kirada ve faturada kendini gösteren ekonomik gerçeği yok saymaktır” denildi. HÜR-SEN, hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifine karşı ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Memur, emekli susar”

“Geçmiş kayıpları telafi etmeyen, geleceğe güven vermeyen bu oran, milyonlarca memur ve emeklinin alın terini yok saymaktır. Bu teklif, mutfakta, pazarda, kirada ve faturada kendini gösteren ekonomik gerçeği yok saymaktır. Biz biliyoruz ki, TÜİK’in süslenmiş rakamlarının üzerinde bir hayat pahalılığı var. Her gün çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan zam fırtınası memurun cebindeki parayı eritiyor. Bu tablo ortadayken hem de 2 yıllığına yüzde 24’lük artış önermek, ‘Memur, emekli susar, biz ne verirsek razı olur’ demektir. Buradan hükümete açıkça sesleniyoruz:

Gerçek enflasyonu görmezden gelen bu teklif, kabul edilemez. Refah payı, taban aylık artışı, geçmiş kayıpların telafisi olmadan masaya konulan her rakam, emeğe ihanettir.”

Ankara - anka

                                                                                        ***                         

1 günlük iş bırakma kararı

Türkiye Kamu-Sen, memurlar ve emeklilerine 8’inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında teklif edilen zammın yetersiz olduğu gerekçesiyle 18 Ağustos Pazartesi tüm Türkiye’de 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Recep Çakmak, “Maaşlar hayali tahminlere göre değil, marketteki, pazardaki gerçek fiyatlara göre belirlenmelidir” dedi.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, kamu çalışanları ve emeklilerini kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin Konak SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Recep Çakmak, burada yaptığı açıklamada, 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 oranındaki artış teklifinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu teklif memurun, emeklinin, kamu çalışanlarının hiçbir beklentisini karşılamıyor. Teklif masadan çok alanlara itiyor” dedi. 

İzmir - anka

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Danimarka'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

    Almanlar: Filistin resmen tanınsın

    İsrail’e meydan okudular

    Nobel ödüllü isimlerden “Gazze” mektubu

    Aydın, Çerçioğlu'na tepkili

    İİT’den sert tepki

    Bu teklif alın terini yok saymaktır - 1 günlük iş bırakma kararı

    AB’den işgal kararına tepki

    Trump: Gazetecilerin Gazze’ye girişine izin verilsin

    Gazze'deki Nasır Hastanesi İsrail saldırısı sonrası kanalizasyon suları altında kaldı

    Almanların yüzde 60'ı: Filistin Devleti resmen tanınsın

    Yunanistan'daki yangınlarından 100 bin dönüm alan etkilendi

    Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı

    'Gazze'deki açlıktan ölüm haberleri ''sıradan bir olay'' haline geldi'

    Beggara aşiretinden, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele çağrısı

    Trump, gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir

    Rusya: İşgal planına karşıyız

    STK’lar da komisyona çağrılmalı

    Avrupa silâhlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zaman Bediüzzaman ve Davasından Yanadır
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Beggara aşiretinden, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele çağrısı
    Genel

    Trump, gelecek ay Tel Aviv'i ziyaret edebilir
    Genel

    'Gazze'deki açlıktan ölüm haberleri ''sıradan bir olay'' haline geldi'
    Genel

    Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı
    Genel

    Gazze'deki Nasır Hastanesi İsrail saldırısı sonrası kanalizasyon suları altında kaldı
    Genel

    Almanların yüzde 60'ı: Filistin Devleti resmen tanınsın
    Genel

    Yunanistan'daki yangınlarından 100 bin dönüm alan etkilendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.