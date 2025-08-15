Bu teklif alın terini yok saymaktır - 1 günlük iş bırakma kararı

Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) yaptığı açıklamada “Geçmiş kayıpları telâfi etmeyen, geleceğe güven vermeyen bu oran, milyonlarca memur ve emeklinin alın terini yok saymaktır” dedi.

Bu teklif, mutfakta, pazarda, kirada ve faturada kendini gösteren ekonomik gerçeği yok saymaktır” denildi. HÜR-SEN, hükümetin memur ve memur emeklilerine zam teklifine karşı ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Memur, emekli susar”

“Geçmiş kayıpları telafi etmeyen, geleceğe güven vermeyen bu oran, milyonlarca memur ve emeklinin alın terini yok saymaktır. Bu teklif, mutfakta, pazarda, kirada ve faturada kendini gösteren ekonomik gerçeği yok saymaktır. Biz biliyoruz ki, TÜİK’in süslenmiş rakamlarının üzerinde bir hayat pahalılığı var. Her gün çarşıda, pazarda, mutfakta yaşanan zam fırtınası memurun cebindeki parayı eritiyor. Bu tablo ortadayken hem de 2 yıllığına yüzde 24’lük artış önermek, ‘Memur, emekli susar, biz ne verirsek razı olur’ demektir. Buradan hükümete açıkça sesleniyoruz:

Gerçek enflasyonu görmezden gelen bu teklif, kabul edilemez. Refah payı, taban aylık artışı, geçmiş kayıpların telafisi olmadan masaya konulan her rakam, emeğe ihanettir.”

1 günlük iş bırakma kararı

Türkiye Kamu-Sen, memurlar ve emeklilerine 8’inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında teklif edilen zammın yetersiz olduğu gerekçesiyle 18 Ağustos Pazartesi tüm Türkiye’de 1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini açıkladı. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Recep Çakmak, “Maaşlar hayali tahminlere göre değil, marketteki, pazardaki gerçek fiyatlara göre belirlenmelidir” dedi.

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, kamu çalışanları ve emeklilerini kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin Konak SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Türkiye Kamu-Sen İzmir İl Temsilcisi Recep Çakmak, burada yaptığı açıklamada, 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 oranındaki artış teklifinin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu teklif memurun, emeklinin, kamu çalışanlarının hiçbir beklentisini karşılamıyor. Teklif masadan çok alanlara itiyor” dedi.

