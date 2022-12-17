"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Dünya Hz. Mevlana için Konya’da buluşuyor

17 Aralık 2022, Cumartesi 01:10
Büyük İslam Alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi (Radıyallahu Anh), vefatının 749’uncu yılında Konya’da etkinlikler ve törenler vesilesiyle dua ve rahmetle anılıyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen turistler Mevlana vesilesiyle Konya’da bir araya geliyor.

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Mevlana Celaleddin-i Rumi, dualarla yad ediliyor
ABD'li Katolik Papazın Mevlana vesilesiyle dikkat çeken hidayet yolculuğu: 'Saatlerce ağladım'
Mesnevî ve Risale-i Nur
'Ben Kur'an'ın sadık bir bendesiyim'
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Bedîüzzamân (ra)

Her yıl Hazreti Mevlana’yı anmak için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Konya’ya gelen ziyaretçiler, bu yıl da Mevlana’nın “gel” çağrısına uydu.


Salih Muazzinzade 

Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için gerçekleştirilen etkinliklere katılan turistler, kentin tarihi yerlerini de geziyor. Konya’da bu yıl “dostluk vakti” temasıyla düzenlenen Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine katılmak için kente gelen çok sayıda yabancı turist, etkinlikleri takip ediyor.


Muhammed Chondkry

İran’dan gelen ve edebiyat öğretmeni olduğunu belirten 37 yaşındaki Parniyan Mohtasham, sekizinci kez törenlere geldiğini, bu yıl ki törenleri çok beğendiğini dile getirdi. ABD’den törenlere katılmak üzere gelen Pakistan kökenli bilgisayar mühendisi Tarık Hezal ise ilk kez Konya’yı ziyaret ettiğini söyledi.

Kalbim burada kalacak

Hayatı boyunca hep Konya’ya gelmek istediğini aktaran Hezal, “Mevlana bize modern dünyada kaybettiğimiz İslam’ın ruhunu anlatıyor. Biz bunları yeniden İslam ile yaşamalıyız diye düşünüyorum.” ifadesini kullandı.


Azhar İslam

Törenlere İngiltere’den arkadaşıyla gelen iş insanı Bangladeş asıllı Muhammed Chondkry, duygularını şöyle paylaştı: “Sema etkinliğini izlemeye gideceğiz. Allah’a şükür bilet bulduk. Dönünce buranın nasıl harika bir şehir olduğunu tüm arkadaşlarıma anlatacağım. Kalbim gerçekten burada kalacak. Mevlana’nın yazdığı kitaplarını okuyorum. Konya ve Mevlana için herkes buraya gelmeli, burada olmalı, mutlaka bu havayı teneffüs etmeli” İngiltere’den gelen Azhar İslam, Mevlana için “Burası benim için gerçekten Allah aşkı. Mevlana’yı ilk kez hayatımda öğrenciyken duydum. 10 yıldır gelmeyi planlıyordum, nihayet bu sene gelebildim.” dedi.

ABD’den gelen Yusuf Jackson ise Mevlana’yı tanıdıktan kısa bir süre sonra Müslüman olduğunu vurguladı.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Mesnevî ve Risale-i Nur
Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi
'Ben Kur'an'ın sadık bir bendesiyim'
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Bedîüzzamân (ra)
İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

AA

Okunma Sayısı: 237
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu karar, hem hukuka hem de ülkeye zarar verir

    Hikaye bir keşif aracıdır

    Dünya Hz. Mevlana için Konya’da buluşuyor

    Şanlıurfa'dan acı haber: Sulama kanalına devrilen minibüsteki 9 göçmen öldü

    Yargıdan çifte standart kararlar

    Liderlerden vurucu cümleler

    Sandıkları çalmaya karar verdiler

    Şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz, Bursa'da dualarla uğurlandı

    Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları belli oldu

    BM'den dünyaya çağrı: Lübnan'daki Suriyelilerin yüzde 90'ı insani yardıma muhtaç

    Thodex davasında son durum

    İşten çıkarmalar başladı

    Doktor başına 874 hasta

    Çevrim İçi Açık Öğretim Sınavında 6 milyon testten 60 bini iptal edildi

    Alışveriş alışkanlıkları kökten değişti

    7 yıl sonra sahiplerine kavuştu

    Bu mantar türü dünya literatürüne girdi

    Yabancı yatırımcıya engel

    Süleyman Çelebi, Çad’da anıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gerekçesiz red, tartışmalı karar
    Genel

    Bu karar, hem hukuka hem de ülkeye zarar verir
    Ahmet BATTAL

    Oy alanı oyalayan o yalanın ahmakları
    Yasemin YAŞAR

    Ahiret inancımı sorguluyorum
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Adilcevazlı Kürt Bekir
    Ali FERŞADOĞLU

    Yenilenmeyen yenilir!
    Cevher İLHAN

    Yaman çelişkili çifte standart!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dünya Hz. Mevlana için Konya’da buluşuyor
    Sebahattin YAŞAR

    “Beyanat ve Tenvirler”i okuyalım - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.