Dünya Hz. Mevlana için Konya’da buluşuyor

Büyük İslam Alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi (Radıyallahu Anh), vefatının 749’uncu yılında Konya’da etkinlikler ve törenler vesilesiyle dua ve rahmetle anılıyor. Dünyanın farklı yerlerinden gelen turistler Mevlana vesilesiyle Konya’da bir araya geliyor.

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Her yıl Hazreti Mevlana’yı anmak için Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Konya’ya gelen ziyaretçiler, bu yıl da Mevlana’nın “gel” çağrısına uydu.



Salih Muazzinzade

Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için gerçekleştirilen etkinliklere katılan turistler, kentin tarihi yerlerini de geziyor. Konya’da bu yıl “dostluk vakti” temasıyla düzenlenen Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine katılmak için kente gelen çok sayıda yabancı turist, etkinlikleri takip ediyor.



Muhammed Chondkry

İran’dan gelen ve edebiyat öğretmeni olduğunu belirten 37 yaşındaki Parniyan Mohtasham, sekizinci kez törenlere geldiğini, bu yıl ki törenleri çok beğendiğini dile getirdi. ABD’den törenlere katılmak üzere gelen Pakistan kökenli bilgisayar mühendisi Tarık Hezal ise ilk kez Konya’yı ziyaret ettiğini söyledi.

Kalbim burada kalacak

Hayatı boyunca hep Konya’ya gelmek istediğini aktaran Hezal, “Mevlana bize modern dünyada kaybettiğimiz İslam’ın ruhunu anlatıyor. Biz bunları yeniden İslam ile yaşamalıyız diye düşünüyorum.” ifadesini kullandı.



Azhar İslam

Törenlere İngiltere’den arkadaşıyla gelen iş insanı Bangladeş asıllı Muhammed Chondkry, duygularını şöyle paylaştı: “Sema etkinliğini izlemeye gideceğiz. Allah’a şükür bilet bulduk. Dönünce buranın nasıl harika bir şehir olduğunu tüm arkadaşlarıma anlatacağım. Kalbim gerçekten burada kalacak. Mevlana’nın yazdığı kitaplarını okuyorum. Konya ve Mevlana için herkes buraya gelmeli, burada olmalı, mutlaka bu havayı teneffüs etmeli” İngiltere’den gelen Azhar İslam, Mevlana için “Burası benim için gerçekten Allah aşkı. Mevlana’yı ilk kez hayatımda öğrenciyken duydum. 10 yıldır gelmeyi planlıyordum, nihayet bu sene gelebildim.” dedi.

ABD’den gelen Yusuf Jackson ise Mevlana’yı tanıdıktan kısa bir süre sonra Müslüman olduğunu vurguladı.

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