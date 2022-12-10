"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2022 PAZAR - YIL: 53

Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Mevlana Celaleddin-i Rumi, dualarla yad ediliyor

10 Aralık 2022, Cumartesi 22:41
Büyük İslam Alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi (Radıyallahu Anh), vefatının 749’uncu yılında Konya’da etkinlikler ve törenler vesilesiyle dua ve rahmetle anılıyor.

ABD'li Katolik Papazın Mevlana vesilesiyle dikkat çeken hidayet yolculuğu: 'Saatlerce ağladım'
Mesnevî ve Risale-i Nur
'Ben Kur'an'ın sadık bir bendesiyim'
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Bedîüzzamân (ra)

Asrımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur'un Müellifi Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin “Hazret-i Mevlânâ benim zamanımda gelseydi, Risâle-i Nûr’u yazardı. Ben de Hazret-i Mevlânâ zamanında gelseydim, Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı. Şimdi Risâle-i Nûr tarzındadır.”  şeklindeki veciz ifadeleri her iki Büyük Alimin Doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu hayatlarının her alanına taşıyarak Asr-ı Saadet'in Sırat-ı Müstakimdeki dosdoğru ve nurlu çizgisini bulundukları çağların insanlarına ulaştırmaya vesile olarak bir tecdid vazifesi ifa ettiklerini vurguluyor.

Bu bağlamda Mevlana Kültür Merkezi’nde, “Dostluk Vakti” temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin üçüncü günü, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sanatçı Ahmet Özhan’ın tasavvuf müziği konseri verdiği törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nca, İsmail Dede Efendi’nin ferahfeza makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Salonu dolduran yerli ve yabancı turistler, Sema gösterisi ilgiyle takip etti.

Şebiarus programları, 17 Aralık’ta sona erecek.

***

Can Kardeş Mevlana’yı anıyor

 

Can Kardeş 395’inci sayısıyla yine okurların karşısına dopdolu bir muhtevayla çıkıyor.

 

Yılın son sayısında kapak gündemini Mevlana Haftası’nı ayıran derginin yazarlarından İsmail Tezer, “Döndüm Mevlana Gibi” başlıklı yazısında Mevlana’yı anmaya ve anlamaya çalışıyor. Arif karakteri arkadaşıyla birlikte semazenliğin ve semanın iç alemine birlikte yolculuğa çıkıyor.

Ne Haber köşemizde Kübra Örnek Korkmaz, Mevlana ile ilgili bir siteyi okurlarına tanıtıyor.

İnci Karaman ablanın Risale-i Nur perspektifiyle kaleme aldığı “Mana-i Harfi’nin ne anlama geldiğini ve varlık alemine “hakikat” nazarıyla nasıl baktığını hep birlikte okuyacağız, tabii bu arada aynı konuyu “Kelime Dağarcığı”nda da görebileceğiz.

Can kardeşler seyahate çıkarsa...

Çizgi Hikaye’mizde bu sayı Yavuz’un Duası başlığını taşıyor.

Duanın ne kadar mühim olduğunu bu hikayemizde göreceksiniz.

Diğer yandan, Mikrofon Sende köşemizde Berfin Karakoyun, Almanya’daki Can Kardeş’lere “Seyahate çıksanız yanınıza ne alırdınız?” diye sordu. Cevaplar birbirinden ilginç. Hayvanlar Alemi’nde sürpriz bir isim İrem Özdemir ablamızın misafiri oluyor. Kim mi? Sayfaları çevirin. Çizgi sayfaları yine dolu dolu; Uçan Çocuk, Vız Vız Arı, Sevimli Hayvanlar, Çizgilerle Kıssalar, Bilmece-Bulmaca…

Dahası; Origami, Makas Eller, Bahçıvanın Not Defteri, Genç Yazar ve Çizerler. Hepsi ve daha fazlası Can Kardeş derginizde.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Mesnevî ve Risale-i Nur
Mevlana’dan Bediüzzaman’a Uzanan Çizgi
'Ben Kur'an'ın sadık bir bendesiyim'
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Bedîüzzamân (ra)
İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli

AA

Etiketler: doğru islamiyet, mevlana, celaleddin rumi, bediüzzaman, risalei nur, said nursi, ihtida
Okunma Sayısı: 469
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail 2022'de 6500 Filistinliyi gözaltına aldı

    'Enerji tesisleri neredeyse her gün vuruluyor'

    Torunlarımız da borç ödeyecek - AKP ülkeyi borç batağına sürükledi

    Çin zulmü Mersin’de de protesto edildi

    Cumhurbaşkanı gerçeklerden habersiz

    Fransa, İngiltere'yi eleyerek Fas'ın rakibi oldu

    Cadı avına çıkıldı

    Kılıçdaroğlu: Türkiye günübirlik yönetiliyor

    Çalışanın yüzde 90’ı yoksul

    İnsan hakları tablomuz hiç iç açıcı değil

    Suçu başkasının üzerine atamazlar

    Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Mevlana Celaleddin-i Rumi, dualarla yad ediliyor

    Sosyal medya yetersizlik ve suçluluk hissettiriyor

    Ani hava değişimleri enfeksiyonları artırdı

    Cumhurbaşkanı gerçeklerden habersiz

    Çin parası Doğu Türkistan’ı unutturdu

    Binlerce cami yıkıldı, binlerce insan şehit edildi

    Fas, Ronaldo'lu Portekiz'i de eledi

    Yozgat'ta hat zarar gördü, kente doğal gaz akışı durduruldu

    En Çok Okunanlar

    Adnan NACİR

    BİM101 gece masalları
    Ahmet BATTAL

    Nazik konular, zor sorular, kolay cevaplar…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gençlerle yeni bir başlangıç
    Havva Küçük KONUR

    97 GE
    Faruk ÇAKIR

    Bize de örnek olamaz mı?
    Misbah ERATİLLA

    Ertuğrul’un “Bediüzzaman Dede”si
    Risale-i Nur'dan

    “Birisinin günahıyla başkası mesul olmaz”
    Rifat OKYAY

    Aykırı olmak
    Mehmet KARA

    Yumrukla değil, kürsüden konuşmak lâzım
    H. Muharrem OKUR

    Daima faaliyet ve gayret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.