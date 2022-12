Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Mevlana Celaleddin-i Rumi, dualarla yad ediliyor

Büyük İslam Alimlerinden Mevlana Celaleddin-i Rumi (Radıyallahu Anh), vefatının 749’uncu yılında Konya’da etkinlikler ve törenler vesilesiyle dua ve rahmetle anılıyor.

Asrımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur'un Müellifi Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi'nin “Hazret-i Mevlânâ benim zamanımda gelseydi, Risâle-i Nûr’u yazardı. Ben de Hazret-i Mevlânâ zamanında gelseydim, Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı. Şimdi Risâle-i Nûr tarzındadır.” şeklindeki veciz ifadeleri her iki Büyük Alimin Doğru İslamiyeti ve İslamiyete layık doğruluğu hayatlarının her alanına taşıyarak Asr-ı Saadet'in Sırat-ı Müstakimdeki dosdoğru ve nurlu çizgisini bulundukları çağların insanlarına ulaştırmaya vesile olarak bir tecdid vazifesi ifa ettiklerini vurguluyor.

Bu bağlamda Mevlana Kültür Merkezi’nde, “Dostluk Vakti” temasıyla düzenlenen Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin üçüncü günü, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Sanatçı Ahmet Özhan’ın tasavvuf müziği konseri verdiği törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nca, İsmail Dede Efendi’nin ferahfeza makamındaki Sema Ayin-i Şerifi icra edildi.

Salonu dolduran yerli ve yabancı turistler, Sema gösterisi ilgiyle takip etti.

Şebiarus programları, 17 Aralık’ta sona erecek.

