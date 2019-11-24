"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İktidar sorunlara çözüm bulamıyor

24 Kasım 2019, Pazar 23:35
Prof. Dr. Fuat Keyman, “İktidar, artık tek başına, ne gündemi belirleyebilmekte, ne de toplumsal sorunlara çözüm bulabilmektedir” dedi.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman, 23.11.19 tarihli Karar Gazetesi’nde “Devlet, ekonomi, demokrasi: Nasıl bir yeni hikâye?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Keyman yazısında, “İktidar, artık tek başına, ne gündemi belirleyebilmekte, ne de toplumsal sorunlara çözüm bulabilmektedir. Çünkü, Türkiye’nin, sadece içinden geçtiği, kentleşme, sosyolojik ve demografik değişim süreci nedeniyle değil, küreselleşen dünyanın yaşadığı büyük çalkantı içinde de, “Yeni Hikâye”ye ihtiyacı vardır. Erken seçim tartışmaları, Türkiye’de, “Eski Hikâye”nin bitmekte olduğu, fakat “Yeni Hikâye”nin de doğmadığı bir dönemi siyasal ve sosyolojik olarak yaşandığımız için çıkmaktadır” dedi. 

KAPSAYICILIK AZALDIKÇA KUTUPLAŞMA ARTIYOR

Keyman şöyle devam etti: “Türkiye toplumunun geniş kesimleri, kişisel ve aktör düzeyinde, (a) 15 Temmuz Darbe Girişimine karşı mücadele etti ve ülkenin yanında yer aldı; (b) başta Kürt vatandaşlarımız olmak üzere hendek çatışmalarında teröre karşı net tavır gösterdi, karşı durdu; ve (c) ülke güvenliği için yapılan askerî harekâtlara kamusal destek iktidar tabanının çok çok üstünde oldu. Tüm bu veriler içinde, iktidarın toplumsal sorunları çözme sürecinde, “kapsayıcı ve çoğulcu olmaması” en azından garip bir ikilemdir. Kapsayıcı ve çoğul yönetim, akademik temelde, iyi ve etkili yönetimin anahtarıdır. Kapsayıcılık azaldıkça kutuplaşma artmakta; kutuplaşma arttıkça toplumsal güven ve iyi yönetim olasılığı azalmaktadır. Türkiye’nin, bugün, “kapsayıcı yönetişim + demokrasi / hukuk sorunları” olduğu için, bu sorunları çözemiyoruz. Sorunlar yapısallaşıyor, çözümleri güçleşiyor. Erken seçim tartışmaları da gündemden kalkmıyor.” 

Sedat Serdar – Yeni Asya  

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Tıp, insana kendisini tanıtıyor

    EYT mağduriyeti

    Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff: İslam da bizim parçamız

    İktidar sorunlara çözüm bulamıyor

    Müslümanlar hakkı gözetmeli

    Sonuçlar 17 Aralık'ta: "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası sona erdi

    Antalya tarihinde bir ilk yaşandı

    'Trump'ı yenmek için yarışacağım'

    Malatya'da golsüz beraberlik

    Harem-i İbrahim’i koruma çağrısı

    İslâm’ın rahmet yüzünü göstermek istiyoruz

    İB: Kulp'taki terör saldırısının sorumluları etkisiz hale getirildi

    Hong Kong'da seçim heyecanı

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    Eski Almanya Cumhurbaşkanı: İslam bize aittir

    ABD Kongresi: Yahudi yerleşimleri yasa dışı

    Bir dokun bin ah işit

    Kâğıt sanayiinde endişeli bekleyiş

    Obezitede Avrupa’da birinci sıradayız

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    EYT mağduriyeti
    Yeni Asya'dan Size

    Her gün Yeni Asya bırakılan bir dükkânda konuşulanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın anne ve babasının hassasiyetleri
    Genel

    Almanya 10. Cumhurbaşkanı Wulff: İslam da bizim parçamız
    Ali FERŞADOĞLU

    O halde ne yapmamız lâzım?
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatın anahtarı, insanın elindedir
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İsimsiz kahramanlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cihad-ı Ekber, artık mânevî sahada
    Şükrü BULUT

    Abdulmuhsin Alkonavî

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.