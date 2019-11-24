İktidar sorunlara çözüm bulamıyor

Prof. Dr. Fuat Keyman, “İktidar, artık tek başına, ne gündemi belirleyebilmekte, ne de toplumsal sorunlara çözüm bulabilmektedir” dedi.

Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman, 23.11.19 tarihli Karar Gazetesi’nde “Devlet, ekonomi, demokrasi: Nasıl bir yeni hikâye?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Keyman yazısında, “İktidar, artık tek başına, ne gündemi belirleyebilmekte, ne de toplumsal sorunlara çözüm bulabilmektedir. Çünkü, Türkiye’nin, sadece içinden geçtiği, kentleşme, sosyolojik ve demografik değişim süreci nedeniyle değil, küreselleşen dünyanın yaşadığı büyük çalkantı içinde de, “Yeni Hikâye”ye ihtiyacı vardır. Erken seçim tartışmaları, Türkiye’de, “Eski Hikâye”nin bitmekte olduğu, fakat “Yeni Hikâye”nin de doğmadığı bir dönemi siyasal ve sosyolojik olarak yaşandığımız için çıkmaktadır” dedi.

KAPSAYICILIK AZALDIKÇA KUTUPLAŞMA ARTIYOR

Keyman şöyle devam etti: “Türkiye toplumunun geniş kesimleri, kişisel ve aktör düzeyinde, (a) 15 Temmuz Darbe Girişimine karşı mücadele etti ve ülkenin yanında yer aldı; (b) başta Kürt vatandaşlarımız olmak üzere hendek çatışmalarında teröre karşı net tavır gösterdi, karşı durdu; ve (c) ülke güvenliği için yapılan askerî harekâtlara kamusal destek iktidar tabanının çok çok üstünde oldu. Tüm bu veriler içinde, iktidarın toplumsal sorunları çözme sürecinde, “kapsayıcı ve çoğulcu olmaması” en azından garip bir ikilemdir. Kapsayıcı ve çoğul yönetim, akademik temelde, iyi ve etkili yönetimin anahtarıdır. Kapsayıcılık azaldıkça kutuplaşma artmakta; kutuplaşma arttıkça toplumsal güven ve iyi yönetim olasılığı azalmaktadır. Türkiye’nin, bugün, “kapsayıcı yönetişim + demokrasi / hukuk sorunları” olduğu için, bu sorunları çözemiyoruz. Sorunlar yapısallaşıyor, çözümleri güçleşiyor. Erken seçim tartışmaları da gündemden kalkmıyor.”

Sedat Serdar – Yeni Asya