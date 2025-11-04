Şara 10 Kasım'da Washington'ı ziyaret edecek

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ın 10 Kasım'da Washington'a gideceği ve Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacağı iddia edildi.

Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu. Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti. Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak. Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti. Suriye ve İsrail arasında müzakere yapılacak Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti. Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi. AA

Okunma Sayısı: 283

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.