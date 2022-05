İktidara ‘hayat pahalılığı’ isyanı

TÜİK, nisan ayı tüketici enflasyonunu yüzde 69.97, ENAG ise 156.86 olarak açıkladı. 2018 seçimlerinde AKP’nin yüzde 59.5 oy aldığı Konya’da halka “Pahalılıktan yakınanlar abartıyor mu sizce? Neden bu hale geldik?” sorusu yöneltildi.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre vatandaşlardan biri, “İnşaatta çalışıyorum, gelirim giderimi karşılamıyor ve zorlanıyorum. Boş kaldığım bir vakit yok her gün çalışıyorum ama bir kenara birikimim yapamıyorum. Önceden birikim yaptığımız paralar da bitti ve şu an ekside çalışıyorum. Bu hale gelmemizde bütün suç hükümetin” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Her şey ortada, bizi yönetenler bu hale getirdi. Ben ve eşim de emekliyiz ama ortalık çok pahalı. Bir domatesin kilosu 25 lira, vatandaş ne yapsın, her şeye zam geliyor. Daha dün Denizli’ye bir hastam için gidip geldim, 1300 lira benzin parası verdik. Bu gidişle çok zor” ifadelerini kullandı.

