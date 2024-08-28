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28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İnsani yardım gemisine niye izin verilmiyor?

28 Ağustos 2024, Çarşamba 15:01
“LİMANLARIMIZDAN TANKERLER İSRAİL’E PETROL TAŞIRKEN, GAZZE’YE İNSANÎ YARDIM GÖTÜRECEK GEMİMİZE GEÇİŞ İZNİ VERİLMİYOR.”

Bakanlık izin vermiyor

Şubat ayından beri Türkiye’den Gazze’ye gitmesi için hazırlıkları yapılan Özgürlük Filosu, Ulaştırma Bakanlığının izin vermemesi sebebiyle yola çıkamıyor. Filonun Gazze’ye ulaşmak için yola çıkmak üzere hazırlanacağının duyurusu Kasım’da sivil toplum yetkilileri tarafından yapılmıştı. 

Onlar 15 dakikada...

Mavi Marmara Derneği Başkanı Songür: “Tel Aviv'e, Aşdod’a yanaşan tanker gemileri Mersin limanından hareket ederken, Azerbaycan petrolünü İsrail’e taşıyan tankerler sadece on beş dakikada izin alırken biz neredeyse yirmi beş gündür izin alamıyoruz.”

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İnsani yardım gemisine niye izin verilmiyor?

Şubat ayından beri hazırlık yapan ve Gazzelilere insani yardım götürmek için bir araya gelen Özgürlük Filosu’nun gemisine Ulaştırma Bakanlığı geçiş izni vermiyor.


Şubat ayından itibaren Türkiye’den Gazze’ye gitmesi için hazırlıkları yapılan Özgürlük Filosu, Ulaştırma Bakanlığı’nın izin vermemesi nedeniyle yola çıkamıyor. Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, KARAR’a konuştu. Songür, Özgürlük Filosu Koalisyonunun Türkiye bileşeni olan Vicdan Gemisinin Haydarpaşa Limanından çıkabilmesi için gerekli tüm prosedürlerin tamamlandığını söylüyor. Ancak bürokratik engeller nedeniyle geminin limandan çıkışına izin verilmiyor. Bu izin konusunu Songür şöyle tanımlıyor: “Sivil inisiyatif olarak kimseden izin almak zorunda değiliz, izin bizim için prosedürlere uymaktır. Her geminin yaptığı gibi liman çıkış başvurusunda bulunmaktır. Bunun haricinde arka planda yapılan özel izinler ve görüşmelerimiz yok. Türkiye’de gemi sahibi olan herkesin uymak zorunda olduğu prosedürler takip edildiği sürece her gemi limana giriş çıkış yapabilir. Biz bu prosedürlerin hepsini tamamladık. Uluslararası sertifikalarımız hazır. Son adım olan liman çıkış imzası atılacağı zaman bürokratik engellemeyle karşılaştık.”

Soykırıma ortak oluyorlar

Songür, Azerbaycan’ın petrolünü taşıyan tankerlerin Mersin limanından Tel Aviv ve Aşdod limanına giderken on beş dakikada aldıkları izinin Vicdan Gemisine neden izin verilmediğini soruyor: “Sivil inisiyatif uluslararası prosedürlere ve uluslararası hukuka uyar. Hakkı olanı neyse onu ister. Biz kimseden lütuf istemiyoruz. İstanbul’da her gün binlerce gemi limanlardan kalkıyor. Bizim özel bir izin mi almamız gerekiyor? Tel Aviv’e, Aşdod’a yanaşan tanker gemileri Mersin limanından hareket ederken özel bir izinle mi çıkmıyor? Onlara on beş dakikalık izin prosedürleri uygulanıyor. Azerbaycan’ın petrolünü İsrail’e taşıyan bu tankerler sadece on beş dakikada izin alırken biz neredeyse yirmi beş gündür izni alamıyoruz. Bugünden sonra yaptığımız program ve eylemlerde bu konuyla alakalı çok daha fazla açıklama yapacağız.” Songür, “İsrail’in insani yardım anlaşmaları bile tanımadığı bir düzende, Türkiye’nin ‘Biz İsrail ile bazı ticaret anlaşmalarını Gazze saldırısı öncesi yaptık, bozamayız’ şeklindeki açıklamaları geçerli değildir. Eğer bir iktidar, bu bahanenin arkasına sığınırsa, soykırıma ortak olmuş oluyor” dedi.

Haber Merkezi

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