"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2022 CUMA - YIL: 52

İntiharlar artarken önleme tedbiri yok

14 Ocak 2022, Cuma
Uzmanlar pandemiyle birlikte Türkiye’de intihar vak’alarında artış yaşandığını belirtirken intiharların önlenebilmesi için etkin, uygulanabilirve sürdürebilir politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nde intiharı önleme çalışma birimi üyesi olan Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, pandemiyle birlikte intihar vak’alarında artış yaşandığını vurgularken, Türkiye’nin etkin bir intiharı önleme ulusal politikası olmadığını kaydetti.

Türkiye’de 2002-2019 yılları arasında 53 bin 425 kişi intihar ederek intihar etti. Ancak TÜİK, son iki yıldır koronavirüs gerekçesiyle ölüm istatistiklerini açıklamadı. Bu nedenle, bu istatistiklerin içerisindeki intihar oranları da kamuoyuna yansıyamadı. Türkiye’de intihar vak’alarının önlenmesi amacıyla kurulan 182 Umut Işığı Hattı, 2008 yılına kadar faaliyetini sürdürüyordu. Ancak bu özel hat, 2008 yılında ekonomik gerekçelerle durduruldu. Bu sebeple bunalıma giren yurttaşların âcilen arayabileceği herhangi bir numara bulunmuyor.

İntiharlarda artış gözlemliyoruz

DW Türkçe, intihar vak’alarını Türkiye Psikiyatri Derneği’nde krize müdahale ve intiharı önleme çalışma birimi üyesi olarak çalışan, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Yunus Hacımusalar’a sordu. Son dönemde intihar vak’alarında artış yaşandığını belirten Hacımusalar, şunları kaydetti: “Türkiye’deki verilere baktığımızda her gün 10 kişi intihar sonucu vefat etmekte. Ancak 2020-2021 ölüm verileri açıklanmadığı için intihar oranlarında nasıl bir değişiklik olduğunu bilemiyoruz. Ancak basına yansıyan haberler, bizim sağlık kuruluşlarındaki değerlendirmelerimiz sonucunda intihar davranışında bir miktar artış gözlememiz var.”

Etkin bir politikamız bulunmuyor

Hacımusalar, “Türkiye’nin intiharları önleme konusunda ulusal bir programı var mı?” sorusuna “hayır” cevabını verdi. Türkiye’nin etkin, uygulanabilir ve sürdürebilir bir politikası olmadığını anlatan Doç. Dr. Hacımusalar, intiharın bir halk sağlığı soru olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda intiharın önlenebilir ölüm sebeplerinden biri olduğunu ifade eden Hacımusalar, “Bu nedenle ulusal anlamda etkin intihar önleme politikalarının uygulanması intihar davranışını azaltabilir” diye konuştu. Hacımusalar, pandemi sürecinin de intiharlar üzerinde etkisi olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Pandemiyle birlikte ortaya çıkan sosyal ve ekonomik problemler intiharı tetikleyen faktörlerin en önemlileridir. Bu nedenle intiharı önleme programları içerisinde mutlaka sosyal ve ekonomik politikaların eklenmesi de gerekmektedir.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 192
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çareyi hep birlikte bulalım

    KPSS birincisi açıkta kaldı

    Çin, zulmü sporla örtüyor

    Sırp Cumhurbaşkanından Boşnaklara güzel sözler

    İktisat ve Hukuk ilmi çercevesinde çözüm aranmalı

    İntiharlar artarken önleme tedbiri yok

    'Muhalefetin gecikmesi iktidara yarıyor'

    Kendi seçmenleri de rahatsız oluyor

    Zamlar akaryakıt istasyonlarını da vurdu

    Ücretli öğretmenlerin sesini duyan yok mu?

    Brezilya'da heyelan: Binlerce kişi tahliye edildi

    Son 24 saatte 75 bin 564 vaka gözlemlendi

    Erhan Usta: Erken seçime işaret

    Rauf Denktaş rahmetle anıldı

    Gürcan iddianamesi iade edildi

    Eksi rezervle mi meydan okunur?

    Tokayaev, Putin ile görüştü

    KGAÖ, Kazakistan’dan çekiliyor

    Orta ve Doğu Karadeniz'de 242 köye ulaşım sağlanamıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enes’leri kaybetmeyelim
    Şükrü BULUT

    Büyük fırtına öncesindeki sessizliği işitiyor musunuz?
    Osman ZENGİN

    Enes üzerinden cemaatlere vurmak…
    Faruk ÇAKIR

    Önce bir dinleseniz...
    Süleyman KÖSMENE

    Cemaat yurtları günah keçisi mi?
    Genel

    Kendi seçmenleri de rahatsız oluyor
    Genel

    'Muhalefetin gecikmesi iktidara yarıyor'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Devlette denetimsiz alan olmaz” da…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ümitsizlik ve intihar imanla önlenir”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.