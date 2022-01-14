İntiharlar artarken önleme tedbiri yok

Uzmanlar pandemiyle birlikte Türkiye’de intihar vak’alarında artış yaşandığını belirtirken intiharların önlenebilmesi için etkin, uygulanabilirve sürdürebilir politikalar geliştirilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Türkiye Psikiyatri Derneği’nde intiharı önleme çalışma birimi üyesi olan Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, pandemiyle birlikte intihar vak’alarında artış yaşandığını vurgularken, Türkiye’nin etkin bir intiharı önleme ulusal politikası olmadığını kaydetti.

Türkiye’de 2002-2019 yılları arasında 53 bin 425 kişi intihar ederek intihar etti. Ancak TÜİK, son iki yıldır koronavirüs gerekçesiyle ölüm istatistiklerini açıklamadı. Bu nedenle, bu istatistiklerin içerisindeki intihar oranları da kamuoyuna yansıyamadı. Türkiye’de intihar vak’alarının önlenmesi amacıyla kurulan 182 Umut Işığı Hattı, 2008 yılına kadar faaliyetini sürdürüyordu. Ancak bu özel hat, 2008 yılında ekonomik gerekçelerle durduruldu. Bu sebeple bunalıma giren yurttaşların âcilen arayabileceği herhangi bir numara bulunmuyor.

İntiharlarda artış gözlemliyoruz

DW Türkçe, intihar vak’alarını Türkiye Psikiyatri Derneği’nde krize müdahale ve intiharı önleme çalışma birimi üyesi olarak çalışan, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Yunus Hacımusalar’a sordu. Son dönemde intihar vak’alarında artış yaşandığını belirten Hacımusalar, şunları kaydetti: “Türkiye’deki verilere baktığımızda her gün 10 kişi intihar sonucu vefat etmekte. Ancak 2020-2021 ölüm verileri açıklanmadığı için intihar oranlarında nasıl bir değişiklik olduğunu bilemiyoruz. Ancak basına yansıyan haberler, bizim sağlık kuruluşlarındaki değerlendirmelerimiz sonucunda intihar davranışında bir miktar artış gözlememiz var.”

Etkin bir politikamız bulunmuyor

Hacımusalar, “Türkiye’nin intiharları önleme konusunda ulusal bir programı var mı?” sorusuna “hayır” cevabını verdi. Türkiye’nin etkin, uygulanabilir ve sürdürebilir bir politikası olmadığını anlatan Doç. Dr. Hacımusalar, intiharın bir halk sağlığı soru olduğuna dikkat çekti. Aynı zamanda intiharın önlenebilir ölüm sebeplerinden biri olduğunu ifade eden Hacımusalar, “Bu nedenle ulusal anlamda etkin intihar önleme politikalarının uygulanması intihar davranışını azaltabilir” diye konuştu. Hacımusalar, pandemi sürecinin de intiharlar üzerinde etkisi olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: “Pandemiyle birlikte ortaya çıkan sosyal ve ekonomik problemler intiharı tetikleyen faktörlerin en önemlileridir. Bu nedenle intiharı önleme programları içerisinde mutlaka sosyal ve ekonomik politikaların eklenmesi de gerekmektedir.”

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