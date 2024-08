İşçinin de sabrı taştı

81 İLDE BASIN AÇIKLAMALARIYLA EKONOMİ POLİTİKALARINI PROTESTO EDEN TÜRK-İŞ MİTİNG DE YAPACAK.

BÖYLESİNİ GÖRMEDİM - UCUBE SİSTEM

İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEYE ZAM GELİRKEN ÜCRETLERİN İYİLEŞTİRİLMEMESİ KARŞISINDA İŞÇİLER, TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA PROTESTO DÜZENLİYOR. TÜRK-İŞ BAŞKANI BAŞKANI ERGÜN ATALAY, “ZORDAYIZ, GEÇİNEMİYORUZ. BÖYLE BİR VERGİ SİSTEMİ DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK. 30 BİN LİRALIK MAAŞIN 4 BİN LİRASI VERGİYE GİDİYOR. ADİL DEĞİL, UCUBE BİR SİSTEM” DEDİ.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), ekonomik problemlere dikkati çekmek için Ankara’da “Zordayız, geçinemiyoruz” diyerek protesto düzenledi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, Meclis açıldıktan sonra Ankara’da geniş kapsamlı bir miting düzenleyeceklerini bildirdi.

Atalay, “Zordayız, geçinemiyoruz. Öyle bir noktadayız ki ocak ayında aldığımızı, nisan ayında alamıyoruz. Böyle bir vergi sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok. 30 bin liralık maaşın 4 bin lirası vergiye gidiyor. Adil değil, ucube bir sistem. Oyun çağında olan çocuklar şu an pamukta, fındıkta çalışıyor. Bu çocukların okullarda olması gerekiyor. O çocukların çalışmasına izin verilmemeli. Bu taleplerimizi dinleyin, sıkıntılarımızı giderin. 30 senedir böyle bir ekonomik sıkıntı görmedim. Savaşın, Kovid’in, depremin farkındayım ama ekonominin kötü yönetildiğinin de farkındayım. Her şeyin fiyatı 2 katına çıkarken, işçinin, emeklinin, yoksulun geliri yerinde saydı” diye konuştu.

Dayanacak gücümüz kalmadı

Basın bildirisini okuyan TÜRK-İŞ Ankara İl temsilsi Nihat Zengin de, “Hayat pahalılığı, yüksek enflasyon, adaletsiz vergi sistemi, işsizlik, güvencesiz çalıştırma ve kayıt dışı istihdam gibi sorunlar, başta işçiler olmak üzere, toplumun büyük bölümünün yaşam şartlarını ağırlaştırmaktadır. Yani mutlu bir azınlık dışında halkımız geçim sıkıntısıyla mücadele etmektedir. İşçinin, yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Büyükşehirlerde ev kiraları ortalama 15 bin liranın üzerine çıktı. İnsanlar, yüksek kiralar sebebiyle, sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa her şeye her gün zam gelmeye devam ediyor. Geçen ay elektrik, bu ay da doğalgaza yüzde 38 zam geldi. Önümüzdeki ay okullar açılacak. Eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hal aldı. Analar, babalar ‘çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz’ diyor. İşçiler çocuklarının eğitim masraflarını şimdiden kara kara düşünüyor. Yılbaşından günümüze kadar iğneden ipliğe her şeyin fiyatı 2 katına çıkarken, işçinin emeklinin, yoksulun geliri yerinde saydı” dedi.

‘Zordayız, geçinemiyoruz’

Türkiye’nin 81 ilinde yapılan eylemlerin içerisinde en yüksek katılım İstanbul’da oldu. İstanbul Taksim’deki Türk-İş binası önünde yapılan eylemde öne çıkan sloganlar şunlardı: “TÜİK market aç müşterin olalım”, “Şimşek, şaşırma sabrımızı taşırma”, “Sermayeye değil emekçiye bütçe” “Pırlantadan sıfır vergi bizden yüzde 27 nerede vergide adalet” “Zordayız, geçinemiyoruz.” Burdur’da Türk-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar da hayat pahalılığını protesto etti. Türk-İş Burdur İl Temsilcisi Mustafa Onay, “İşçinin, yoksulun dayanacak gücü kalmadı. Büyükşehirlerde ev kiraları ortalama 15 bin liranın üzerine çıktı. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa her şeye her gün zam gelmeye devam ediyor. Geçen ay elektrik fiyatına, bu ay da doğal gaza yüzde 38 zam geldi” ifadelerini kullandı.

MEHMET KARA - ANKARA