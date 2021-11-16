ASGARî ÜCRET GÖRÜŞMELERİ YAKLAŞIRKEN, YAŞADIĞIMIZ ZOR SÜREÇTE GEREK ÇALIŞANLARI, GEREKSE İŞVERENLERİ RAHATLATMAK İÇİN VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI GEREKTİĞİ VURGULANIYOR.

YEGÂNE FORMÜL VE ÇÖZÜM

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu: “Başta asgarî ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki %15'ten %40'a varan vergi oranlarının kademeli olarak azaltılması çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegâne formül ve çözüm yoludur.”

İSRAFA SON VERİLMELİ

Kendi içinde de ciddi adaletsizlik ve çelişkiler taşıyan ağır vergi yükünün hafifletilmesi ile ortaya çıkacak açığı kapatmanın yolunun, devletin her kademesindeki israf ve gereksiz harcamaları gerçek anlamda kaldırmaktan geçtiği vurgulanıyor.

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İsrafı bitirin, vergileri düşürün

TİSK, ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülmesinin çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegâne formül olduğunu bildirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde herkesin yararına olacak kararları müzakere ve dayanışma yoluyla almaya özen gösterdiklerini belirterek, bundan sonra da iş birliği ve diyaloğa dayalı tutumlarının süreceğini vurguladı. TİSK Yönetim Kurulu, şunları kaydetti: “Bu yıl asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı, birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi, her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor.”

Yegane çözüm budur

TİSK Yönetim Kurulu, her zaman olduğu gibi birinci önceliklerinin ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Çalışanlarımızın hayat kalitesini arttıran, işletmelerimize değer katan her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanacağına inanıyoruz. Küresel rekabet dengelerinin bu kadar kritik olduğu bir senede başta asgarî ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki yüzde 15’ten yüzde 40’a varan vergi oranlarının kademeli olarak azaltılmasını çalışan ve işverenler üzerindeki baskıyı azaltacak yegâne formül ve çözüm yolu olarak görüyoruz.”

Sorunlar diyalog ile aşılır

Açıklamanın devamında, “Atılacak bu adımla rekabet içinde olduğumuz ülkelere göre daha yüksek seviyede olan ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülerek uluslar arası rekabet gücümüze zarar vermeden çalışanların gelirlerinin artırılabileceğine inanıyoruz” denildi. Yaşanan zor dönemin “birlikte mümkün” anlayışı ile işçi, işveren ve hükümetin açık diyalog ve dayanışmasıyla aşılacağını vurgulayan TİSK Yönetim Kurulu, “Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız” ifadesi kullanıldı.