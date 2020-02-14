Kabin görevlilerinin ifadesi alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat’ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda pistten çıkması sonucu 3 kişinin vefat ettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında uçakta bulunan 4 kabin görevlisinin Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ifadelerine başvuruldu. Kabin görevlilerinin ifadelerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını ve kazanın meydana geldiğini anlattıkları, ancak kaza nedeniyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında 8 Türk ile 5 yabancı yolcunun ifadelerinin henüz alınamadığı ve ‘mağdur-müşteki’ sıfatıyla ifadesine başvurulan yolcuların bazılarının kaza nedeniyle şikâyetçi olmadıkları bildirildi. AA

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