Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras’ın genel kurulda yaptıkları konuşmalar nedeniyle polis eşliğinde ifadeye götürülmelerini eleştirdi.

“Bu insanlar, polisler kollarına girmeden mahkemeye sevk edilseler, adliye binasından kaçacaklar mıydı?” diye soran Selvi şöyle yazdı: “Bu bir itibarsızlaştırma operasyonu, sindirme görüntüsü olarak algılandı. Fikirlere fikirle, eleştirilere eleştiri ile karşılık verelim. Türkiye’nin en büyük iş insanları örgütünün başkanlarının koluna polislerin girerek mahkemeye götürülmesi sermayenin güvende olduğu hissini vermez. Bırakın yabancı sermayeyi yerli sermaye bile bundan etkilenir.” Haber Merkezi

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