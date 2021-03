Konya'da 'Bediüzzaman Haftası' heyecanı

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin 61. vefat yıl dönümüne hazırlanan Konya, ‘Bediüzzaman Haftası’ heyecanını yaşıyor.

Yunus Çavdar - Konya

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, her yıl 23 Mart günü ve haftasında yapılan faaliyet, program ve faaliyetlerle yad ediliyor. Konya’da, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin 61. vefat yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek program ve faaliyetlerin hazırlıkları tamamlanırken, ‘Bediüzzaman Haftası’ heyecanı şimdiden başladı. Yeni Asya Konya Temsilciliği ‘Bediüzzaman Haftası’ hazırlıklarını sürdürüyor. Bu program ve faaliyetlerde Bediüzzaman Said Nursî anılıp, telif ettiği Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar ve Kur’ân hizmeti toplumun her kesimine ilân edilecek.

BEDİÜZZAMAN KONUŞULACAK

Yeni Asya Konya Temsilcisi Said Çamkerten’in verdiği bilgilere göre; Konya’nın yerel televizyon kanallarından Kanal 42’de 23 Mart akşamı saat 18:00’de başlayıp bir saat sürecek programa, Dr. Cafer Kaysıcı konuşmacı olarak katılarak, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayatı, davası ve fikirleri hakkında açıklamalarda bulunacak. Konya’nın yerel televizyon kanallarından Kon Tv’de de 23 Mart akşamı saat 21:30’da başlayıp 2 saat kadar sürecek olan ‘Aşk-ı Muhabbet’ programına da, Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vapurlu ve Dr. Cafer Kaysıcı konuşmacı olarak katılarak Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayatı, fikirleri, manevî şahsiyeti hakkında konuşacaklar. Kon Tv ve Kanal 42’de Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatınından kesitlerin olduğu 10 dakikalık video yayınlanacak. Yine Kon Tv’de Yeni Asya Neşriyatın, ‘Çanta Boy Risale-i Nur Külliyatı’nın reklâmı, bir hafta süresince günde 5 defa yayınlanacak.

Konya basınında Said Nursî anlatılacak

Konya’nın yerel gazetelerinden Yeni Konya Gazetesi, Merhaba gazetesi, Konya Postası, Hakimiyet Gazetesi, Yeni Gün Gazetesi’nde 23 Mart günü Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayatını, fikirlerini, iman ve Kur’ân hizmetini anlatan yazılar yayınlanacak. Yeni Konya Gazetesi’nde Yeni Asya Neşriyatın çanta boy Risale-i Nur Külliyatı’nın reklâmı, manşet üstü bir hafta boyunca tanıtılacak. Yeni Asya Gazetesi’nin her yıl 23 Mart günü çıkardığı özel sayısından Konya esnafına ücretsiz dağıtılacak. Yazılı ve görsel medya vesilesiyle yapılacak bu etkinlik ve faaliyetlerle toplumun her kısmına Bediüzzaman Said Nursî’yi, telif ettiği Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar’ı ve imana ve Kur’ân’a olan hizmeti anlatılıp ilân edilecek.