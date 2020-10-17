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17 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Koyduğun kurala uy'

17 Ekim 2020, Cumartesi 00:11
AYM’ye bireysel başvurunun AKP iktidarı döneminde getirildiğini söyleyen Prof. Dr. Kemal Gözler, “Hukukun ve ahlâkın birinci ilkesi ‘kendi koyduğun kurala uy’ ilkesidir” hatırlatmasını yaptı.

Anayasa Hukuku Profesörü Kemal Gözler, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu kararını anayasa.gen.tr adresindeki yazısında değerlendirdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin AYM kararına direnmesinin apaçık bir şekilde hukuka aykırı olduğunu belirten Gözler, “Aslında bu kararın neden hukuka aykırı olduğunu açıklamaya dahi gerek yoktur” dedi, Anayasanın 153’üncü maddesinin ilk fıkrasında “Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir”, son fıkrasında ise “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar” denildiğini hatırlattı.

Daha ne desin?

“Yeniden yargılama yapmakla yükümlü mahkeme, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararında açıkladığı ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde mümkünse dosya üzerinden karar verir” diyen Gözler şu şekilde devam etti: “Anayasadaki hüküm açık. 6216 sayılı Kanundaki hüküm apaçık. Hem Anayasamıza (m.153), hem de 6216 sayılı Kanuna (m.50, 66) göre, Anayasa Mahkemesi kararları kesin ve bağlayıcıdır. Yine 6216 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi ihlâl kararı vermişse ve “ihlâl bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa, ihlâli ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir” diyor (m. 50/1). Yine Kanun mahkeme, “yeniden yargılama yapmakla yükümlü”dür diyor (m. 50/2). Daha ne desin? Bundan daha açık nasıl hüküm getirilebilir?”

Madem uymayacaktınız, neden getirdiniz?

AYM’ye bireysel başvurunun AKP iktidarı döneminde getirildiğini hatırlatan Gözler, “Madem Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarına uymayacaksınız, bu kararlara uyulmaması konusunda teşvikte bulunacaksınız, ne diye Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru usûlünü getirdiniz?” diye sordu ve ekledi: “Hukukun birinci ilkesi ‘patere legem quam ipse fecisti (kendi koyduğun kurala uy)’ ilkesidir.” 

Bu tür davalarda hukuk işlemiyor

Enis Berberoğlu dâvâsının başından sonuna kadar yanlışlıklar ve hukuka aykırılıklarla dolu olduğunu ve bu tür dâvâlarda hukukun işlemediğini ifade eden Prof. Gözler, “Bu nedenle bu tür dâvâları hukuken incelemenin ve yapılan yanlışları hukuken tartışmanın aslında çok büyük bir anlamı yoktur. Bu tür dâvâlarda yapılan hukuka aykırılıklar, üzerinde çok da tartışma gerektirmeyecek, basit ve apaçık hukuka aykırılıklardır. Bu tür dâvâlarda hukuk profesörleri, hukuka apaçık bir şekilde aykırı olan şeylerin hukuka apaçık bir şekilde aykırı olduklarını bir kez daha söylemek zorunda kalıyorlar. Bugünlerde kendimi iki kere ikinin beş etmediğini söylemek zorunda kalan matematik profesörlerinin içine düştüğü tuhaf duruma düşmüş gibi görüyorum” dedi. 

Etiketler: kural
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