İKTİSATÇI SERKAN ÖZCAN: "KUR KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI TAM BİR TEZGÂH. KUR DÜŞSE DE, YÜKSELSE DE ZENGİNLERE KAZANDIRIYOR.’

Hiçbir şekilde kaybetmiyorlar

“Yanlış uygulanan para politikalarının sonuçlarını hafifletebilmek için Kur Korumalı TL Mevduatı ile öyle bir tezgâh oluşturuldu ki, parası olanlar hiçbir şekilde kaybetmiyor. Ülkenin bir avuç zengini, servetine servet katıyor.”

Kur düşünce faiz, artınca fark...

“Bu hesaba para yatıranların kayıpları olmuyor. Sürekli kazanıyorlar. Kur düşerse kaybetmiyor, yükselirse -ki yükseliyor- daha fazla kazanıyorlar. Kur düştüğü zaman faizlerini, yükseldiğinde döviz farklarını alıyorlar.”

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Kur koruma tezgâhı hep zengine kazandırıyor

İktisatçı Serkan Özcan, Kur Korumalı TL vadeli mevduat hesabı ile alakalı olarak, “(Hesap sahipleri) Kur düştüğü zaman faizlerini alıyorlar, yükseldiğinde de döviz farklarını alıyorlar. Öyle bir sistem oluşturmuşlar ki zengin hiç kaybetmiyor. Bu sistemde ülkenin bir avuç zengini, servetine servet katıyor” dedi.

Tüm müdahalelere rağmen dövizin ateşi sönmüyor. Döviz yükseldikçe KKM’de birikimi olan vatandaşlara ödenecek para miktarı da artıyor. Hazineden fazla para çıkmaması için faiz oranları düşürülüyor olabilir. Aralık 2021’de uygulamaya alınan “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesaplarında bugüne kadar biriken para ise 1 trilyon 307 milyar 6 milyon lirayı geçti. independentturkish’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları “talimat” olarak algılandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da politika faizini düşürmeye başladı. Faiz düşürüldükçe döviz yükseldi. “Düşecek” denilen enflasyon ise artış trendine girdi. Ağustos 2021’de yüzde 19 olan politika faizi Ocak ile temmuza kadar 14’te tutulurken ağustosta 13, eylülde ise 12’ye çekildi. Daha önce faiz indirilirken “nas”ı dikkate alanların artık yeni bir gerekçesi var gibi. Zira 21 Aralık 2021’de dövize yapılan müdahaleden sonra bilindiği gibi vatandaş “kur korumalı TL vadeli mevduat” hesaplarına yönlendirilmişti. Vatandaşı dövizdeki artış karşısında zarara uğramaması için ise aradaki farkın hazine tarafından karşılanacağı belirtilmişti.Bunun üzerine birçok mevduat sahibi, birikimlerini açılan KKM hesaplarına yatırmaya başladılar. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin verdiği bilgiye göre ise bugüne kadar KKM hesaplarında biriken para miktarı 1 trilyon 307 milyar 6 milyon lirayı buldu. Aralıktan bu yana ise faiz + kur farkı nedeniyle hazineden milyarlar ödendiği ifade ediliyor.

KKM öyle bir tezgah ki zenginler, servetlerine servet katıyor



İktisatçı Serkan Özcan, kur korumalı TL vadeli mevduat hesabının tam bir tezgah olduğunu belirtirken, “Bu hesaba para yatıranların kayıpları olmuyor. Sürekli kazanıyorlar. KKM öyle bir tezgah ki kur düşerse kaybetmiyor, yükselirse ki yükseliyor daha fazla kazanıyorlar. “Ülke hazinesi yanlış uygulanan para politikaları sonuçlarını hafifletebilmek için öyle bir şey oluşturdu ki parası olanlar hiçbir şekilde kaybetmiyor” diyen Özcan “Kur düştüğü zaman faizlerini alıyorlar, yükseldiğinde de döviz farklarını alıyorlar. Öyle bir sistem oluşturmuşlar ki zenginin hiç kaybetmiyor. Bu sistemde ülkenin bir avuç zengini, servetine servet katıyor” değerlendirmesinde bulundu. Serkan Özcan, mevcut iktidarın enflasyonla mücadele etmediği görüşünde. Özcan’a göre bütün dünyanın enflasyonu; üretim, yatırım ve istihdamın önündeki en büyük engel görüp olana göre mücadele ediyor. Özcan, şunları kaydetti: “Bizde ise maalesef bir inat ve ısrar uğruna sonuçları anlaşılamayacak bir biçimde bir cari ekonomik politikası takip ediliyor. Faizlerin indirilmesine devam edilmesi konusunda hükümetin son günlerde kaynağı açıklanamayan yurtdışından para girişlerine umut bağladığını düşünüyorum. Ama bu umut ve hayallerin çok olumsuz sonuçlarını yaşama riskiyle karşı karşıyayız.”