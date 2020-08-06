Kurumlara güven kalmadı: Yeni sistemle güven dibe durdu

TARAFSIZLIĞIN KAYBEDİLMESİ BÜTÜN KURUMLARA GÜVENİ DİBE VURDURDU: TSK % 35, SARAY 25, PARTİLER 3.3, MECLİS 1.2, YARGI 1.7, DİYANET 0.7, MEDYA 0.4...

Kim memnun, kim değil?

ArtıBİr’İn Ağustos 2020 Türkiye Gündemi araştırmasının sonuçlarına göre, "Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden ne derece memnunsunuz?" sorusuna yüzde 24.3 “Hiç memnun değilim,” yüzde 27.6 “Memnun değilim” cevabı verirken, “Memnunum” diyenlerin oranı yüzde 22.5’ta kaldı.

Trafsızlık kaybolunca...

Bu sonuçlar şöyle değerlendirildi: “En önemli kurumlar ciddi anlamda bir değerler erozyonu yaşıyor. Bu durum halkta ülkeye ve geleceğe karşı bir güven bunalımının göstergesi. Kurumların itibarı âcilen yeniden tesis edilmeli. Güvensizliğin nedeni kurumların tarafsızlığının yitirilmesi olarak düşünülüyor.”

Yüzde 65’e göre çoklu baro doğru değil, yüzde 19'a göre doğru. Yüzde 60.6 Türkiye'de basın özgürlüğü olmadığını düşünüyor.

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Yeni sistemle güven dibe vurdu

ArtıBir Araştırma şirketinin verilerine göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle beraber vatandaşın kurumlara olan güveni dibe vurdu.

ArtıBir Araştırma şirketi, Ağustos 2020 Türkiye Gündemi araştırma sonuçlarını açıkladı. Temsili 26 ilde telefonla 1500 kişiyle görüşülerek anket yöntemiyle yapılan araştırmaya göre, AKP’nin oyları erimeye devam ediyor. Araştırmaya göre, “Size göre Türkiye’nin en önemli sorunu hangisidir” sorusuna katılımcıların yüzde 32’si ekonomi cevabını verdi. İkinci sırayı yüzde 18,4 ile Covid-19 salgını, üçüncü sırayı yüzde 15,6 ile eğitim, dördüncü sırayı yüzde 9,6 ile işsizlik, beşinci sırayı 7,5 ile “terör” aldı. Son günlerde Türkiye gündeminden düşmeyen kadın cinayetlerinin sorun olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 3,3. Ankete göre Türkiye’de en güvenilen kurum TSK oldu. Cumhurbaşkanlığı’na güven ise yüzde 25’e düştü. Hiçbir kuruma güvenmediğini belirtenlerin oranı ise yüzde 17,3 oldu. TBMM’ye güven yüzde 1,2, yargıya güven yüzde 1,7, siyasi partilere güven yüzde 3,3, STK’lara güven yüzde 2,9, basına güven yüzde 0,4, Diyanet’e güven yüzde 0,7’de kaldı.

Kurumların itibarı yeniden tesis edilmeli

Araştırmada, bu başlığa dair değerlendirmede, “Türkiye’deki en önemli kurumların ciddî anlamda bir değerler erozyonu yaşadığını görmekteyiz. Bu durum esasen halkta ülkeye karşı ve geleceğe karşı bir güven bunalımının göstergesidir. Kurumların itibarının acilen yeniden tesis edilmesi en önemli ve ivedi yapılması gereken işlerdendir. Temel olarak güvensizliğin nedeni ise kurumların tarafsızlığının yitirilmesi olarak düşünülmesidir. Her ne kadar TSK güvenilen kurumlar içinde en önde gelmiş olsa da önceki yıllardaki araştırmalara göre çok ciddi güven kaybı yaşamıştır. Daha önceleri TSK’ya güven % 90 ve üzerinde çıkarken şimdi bu oranın % 35 seviyelerinde olması endişe vericidir. Genel itibari ile önceki dönemlerde tarafsız diye düşünülen Cumhurbaşkanlığı makamında güven oranı TSK kadar olmasa da çok yüksekti. Ancak geldiğimiz bu noktada Cumhurbaşkanlığı makamına güven % 25 ile son yılların en düşük seviyesine gerilemiştir” denildi.

Yüzde 60: Basın hürriyeti yok

Artı Gerçek’in haberine göre, “Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden ne derece memnunsunuz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 27,6’sı memnun değilim, yüzde 22,5’i ise memnunum cevabını verdi. “Hiç memnun değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 24,3 oldu. Araştırmaya göre, çoklu baro sistemini doğru bulmayanlar çoğunlukta. Katılımcıların yüzde 65’i doğru bulmadığını, yüzde 19’u doğru bulduğunu, yüzde 15,9’u da fikri olmadığını beyan etti. Ayrıca, ankete katılanların yüzde 60,6’sı Türkiye’de basın hürriyeti olmadığını düşünüyor. Covid-19 salgını süresince iktidarı başarısız bulanlar çoğunlukta. Ankete katılanların yüzde 35’i başarısız, yüzde 21,8’i hükümeti başarılı buldu. Hükümetin yaptığı yardımları yetersiz bulanların oranı ise yüzde 64,3.