Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkazındaki çalışmalarda son durum?

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazında Libya ve Fransa'dan gelen ekipler incelemelerde bulundu.

Düşen jetle ilgili soruşturma derinleştirildi Haymana'nın Kesikkavak köyü yakınına düşen jetin enkazının bulunduğu alandaki çalışmalara sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı. Kazanın ardından görevlendirilen Libya ve Fransa ekipleri, Kesikkavak köyünde Türk yetkililer tarafından karşılanarak enkazın bulunduğu alana geçti. Türk görevlilerle beraber alanda incelemede bulunan Libya ve Fransa ekipleri, saha tarama çalışmalarını tamamladı. İncelemelerinin ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı. Enkazın Malta'ya gönderilmesi bekleniyor. AA

Okunma Sayısı: 291

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.