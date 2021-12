Mehmet Âkif’e Kur’ân ve duâ

İstiklal Marşı’nın Yazarı, Milletvekili, Şşair ve Mütefekkir Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının üzerinden 85 yıl geçti. İstiklâl Marşı’nın şairi Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının 85. yılı dolayısıyla kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Ersoy’un Edirnekapı’daki kabri başında yapılan anma etkinliği, İstiklâl Marşı ve Aşr-ı Şerif okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, okunmuş olan hatmi şeriflerin duâsı İl Müftüsü Prof.Dr. Safi Arpaguş tarafından yapıldı. Duânın ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler, Mehmet Âkif Ersoy’un kabrine karanfil bıraktı.

Mehmet Âkif Ersoy’un torunu Selma Argon, anma etkiliğinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dedesinin kabrine her zaman gelmeye çalıştığını, ancak bu ziyaretlerin gençlerle toplu halde daha anlamlı olduğunu dile getirdi. Argon, ''Duâlarını bizden eksik etmesinler. Gençler her zaman ilgi gösteriyorlar, her zaman buradalar.'' dedi.

Merhum Mehmed Akif’in, “Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı, / Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı” beytiyle ifade ettiği idealini tahakkuk ettirmek Bediüzzaman’a müyesser olmuştur.

İstiklal Marşı’nın yazarı olmasından dolayı “Milli Şairimiz” olarak tanıdığımız Mehmet Akif, İstanbul başta olmak üzere, vatanın dört bir yanının işgal edildiği bir zamanda yazdığı şiirleriyle ümitsizliğe yer olmadığını haykırdı. Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye’de Bediüzzaman Hazretleri ve diğer ünlü din alimleriyle beraber çalıştı. İstiklal Savaşı boyunca insanlarımızı heyecana getiren yazı, şiir ve hutbeleriyle önemli katkılarda bulundu. Hayatı boyunca izzet ve şerefinden ödün vermeyerek örnek bir hayat yaşadı.

“İstiklâl Marşı, şiir kalitesi ve söyleyiş güzelliği bakımından yeryüzündeki millî marşların hiçbirisiyle ölçülemeyecek kadar üstün ve derin mânâlı bir şiirdir. Bu marş, büyük bir milleti asırlarca ayakta tutacak kadar sağlam bir dinî ve millî inanış âbidesidir.”

