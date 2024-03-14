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14 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Mehmet Feyzi Efendi dualarla anıldı

14 Mart 2024, Perşembe 14:55
Bediüzzaman Said Nursi’nin talebesi ve Kastamonu’nun manevi büyüklerinden Mehmet Feyzi Efendi vefat yıldönümü dolayısıyla kabri başında dualarla anıldı.

TÜRKAV, Kutlu Bilgi Derneği ve Kastamonu Belediyesi ortaklığında düzenlenen anma programına yoğun katılım gerçekleşti. Kastamonu’da yayınlanan Açıksöz gazetesinden Nihan Kıran’ın haberine göre, TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Kamil Conkor konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Gönül ve mana erlerinden olan Mehmet Feyzi Efendi Hazretleri ‘Taşıyla, toprağıyla mübarektir bu Kastamonu. Mekke silsilesine bağlıdır. Buradan oraya yol vardır’ dediği Kastamonu’nun bağrında filizlenmiş, ulu bir çınar, yüce bir feyiz pınarıdır.”

MEHMET FEYZİ EFENDİ KİMDİR?

Mehmet Feyzi Efendi, 1912’de Kastamonu’da doğdu. Mahalle mektebindeki tahsilinden sonra Hâfız Ömer Aköz hocadan hıfzını tamamladı ve kendisinden kıraat dersleri aldı. Ayrıca Hâfız Tevfik, Hâfız Abdurrahman ve Hoca Kâmil efendilerden, temel İslâmî ilimlerle ilgili dersler okudu. Askerliği süresince askerlere Kur’an öğretti, tâlim ve tecvid dersleri verdi. Askerlik dönüşünde, o yıllarda Kastamonu’da bulunan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden ders aldı, onun hizmetinde bulundu. Said Nursi Hazretleri ile olan yakınlığı sebebiyle açılan davalarda yargılanarak Denizli ve Afyon Cezaevlerinde mahpus kaldı. Ancak her iki davadan da beraat etti. Melek Hanım’la yaptığı evlilikten biri erkek olmak üzere beş çocuğu dünyaya geldi. Üç kez hac ibadetini yapma imkânı buldu. Mi‘rac kandiline denk gelen 4 Mart 1989 tarihinde Kastamonu’da Rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Seyhan Şentürk - İstanbul

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