VEFAT GÜNLÜĞÜ

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin talebelerinden Mehmet Fırıncı'yı rahmetle anıyoruz.

92 yıllık ömrünü iman ve Kur'ân hizmetinde geçiren, Risale-i Nur eserlerinin neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde önemli hizmetleri bulunan Mehmet Fırıncı 3 Ekim 2020'de vefat etmişti. Cenazesi Eyüp Sultan Camii'nde kılınarak, Eyüp Sultan Camii haziresine defnedilmiştir.

Mehmet Fırıncı kimdir?

Mehmet Fırıncı, 1928'de Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Müslim köyünde dünyaya geldi. Asıl adı Mehmet Nuri Güleç'tir. Babasının fırıncı olmasından dolayı kendisi de 'Fırıncı' nâmıyla anılmıştır.

Bediüzzaman Hazretleri, 1953'te kendisinin Fatih Çarşamba'daki evinde üç ay kadar misafir olarak kalmıştır.

"Abdülkadir-i Geylânî şimdi gelse..."

BİR HATIRA

Mehmet Fırıncı anlatıyor: "Neşriyat esnasında Isparta'ya forma götürdüğüm bir defasında, dersten ağabeyler yeni çıkmışlardı. Üstad Hazretleri dersin sonunda şöyle bir sohbette bulunmuş. Zübeyir Ağabey taze taze nakletmisti: "'Kardaşlarım, Abdülkadir-i Geylânî şimdi gelse, 'Said, sen bu mesleğinden bir parça taviz versen, milyonlar insanlar senin kitaplarını okuyacak, fakat öyle yapmasan hem bunlardan mahrum kaldığın gibi, hapislerde zulümlerle, eziyetlerle cefa çekeceksin' dese, 'Hayır Üstadım, ben bu zulümlere, işkencelere razıyım, fakat mesleğimden en küçük bir taviz vermem' diye ona söyleyeceğim.'"

(N. Şahiner, Son Şahitler, Yeni Asya Yayınları, 1999, c. 4, s. 371)