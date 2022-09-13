Mersin, Şehidini uğurladı

Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde 11 Eylül 2022 Günü bölücü terör örgütleri ile girilen çatışmada Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Muğdat Camisinde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına müteakip Mersin Toroslar Akbelen Şehitliğinde dualarla ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Aslen Diyarbakır Erganili olan şehidin babası Erhan Yıldırım bir ara, amcaları İhsan ve Şeref Yıldırım uzunca bir süredir Yeni Asya okuyucusu.

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