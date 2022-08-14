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15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

MHP’den yeni “af yasası” hazırlığı

14 Ağustos 2022, Pazar 23:31
Ceza infaz düzenlemesi adı altında 2 yıl önce kabul edilen “af yasası”nın ardından MHP’nin yeni yasama dönemi için af hazırlığında olduğu iddia edildi.

T24’ün haberine göre, MHP’nin cezaevlerinde doluluğu gerekçe göstererek Meclis’e sunduğu “şartlı ceza indirimi” teklifinin AKP’nin de oylarıyla kabul edilip yasalaştırılmasının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Cezaevlerinde 100 bin kadar kişiyi etkileyen düzenleme çıktı ama beklentiler bitmedi. Bugün de yeni bir ceza indirimi, hatta af beklentisi dile getiriliyor.

Haber Merkezi

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