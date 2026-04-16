Trump: Müzakerelere dönebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün içinde Pakistan’da yeni bir ABD-İran görüşmesi gerçekleşebileceğini söyledi.

Amerikan New York Post gazetesine telefonla kısa bir mülakat veren ABD Başkanı Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, halen İslamabad’da bulunan New York Post muhabirine, “Gerçekten orada kalmalısınız çünkü önümüzdeki 2 gün içinde bir şeyler olabilir ve biz oraya gitmeye meyilliyiz. Bu mümkün bir şey, neden biliyor musunuz? Çünkü (Pakistan Genelkurmay Başkanı) Mareşal (Asım Munir) harika bir iş çıkarıyor” değerlendirmesini yaptı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de, Başkan Donald Trump’ın İran’la dar değil, aksine “kapsamlı” bir anlaşma yapmak istediğini ve bunun için müzakerelere devam edeceklerini söyledi.

BM: Müzakerelere devam edilsin

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki BM Genel Merkezi’nde basın mensuplarına açıklama yaptı. Dünyanın dört bir yanında, özellikle Orta Doğu’da, uluslararası hukuka saygının ayaklar altına alındığını belirten Genel Sekreter, güç kullanımına ilişkin kuralların göz ardı edildiğini, sivillerin dayanılmaz zararlara uğratılarak insani yükümlülüklerin hiçe sayıldığını söyledi. Guterres, “Uluslararası hukuk olmadan istikrarsızlık yayılır, güvensizlik derinleşir ve çatışmalar kontrolden çıkar. Bu her yerde geçerlidir ve Orta Doğu’daki çatışma için acilen geçerlidir” diye konuştu. ABD/İsrail-İran Savaşı için “bu krize askerî bir çözüm yok” diyen Genel Sekreter, ateşkesin korunarak müzakerelere ciddi şekilde yeniden başlanması çağrısında bulundu.