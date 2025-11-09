Galatasaray, namağlup ünvanını Kocaeli'de bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği lider Galatasaray'ı 1-0 yendi.

3. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ kanattan ortasında altıpas içindeki Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

14. dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Agyei'nin ara pasında savunmadan seken top, Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Kaleci Uğurcan Çakır'la karşı karşıya kalan Tayfur'un şutunda, Uğurcan topu önledi. Boşta kalan topla buluşan Linetty'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada ceza sahası dışından Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada ceza sahası içindeki Osimhen'in vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Jovanovic kornere çeldi.

45. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sağ taraftan topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Agyei'nin yerden yakın direğe doğru vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

İkinci yarı

49. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sallai'nin savunmanın arkasına uzun pasında Osimhen, kaleci Jovanovic ile karşı karşıya kaldı. Osimhen'in şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi.

66. dakikada sarı-kırmızılı ekip yine gole yaklaştı. Sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda, savunma topu kale çizgisine yakın bir noktadan uzaklaştırdı.

80. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında hareketlenen Can Keleş, yarı sahayı topla geçti. Agyei ile birlikte hücum eden Tayfur, pas vermek yerine şut çekti. Meşin yuvarlak, Sanchez'e çarparak kornere gitti.

83. dakikada sağ taraftan Sallai'nin ortasında arka direkte Barış Alper Yılmaz, topu kafayla altıpas önüne indirdi. Osimhen, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Çağdaş Altay, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma, Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti.

Kocaeli Stadı'ndaki karşılaşmaya ev sahibi takım etkili başladı. Körfez ekibi, özellikle sağ kanatta Daniel Agyei ile geliştirdiği ataklardan tehlike oluşturdu. Sarı-kırmızılı ekip ise ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlandı. İlk yarının son dakikasında Serdar Dursun'un indirdiği topu önünde bulan Agyei, sağ taraftan içeriye doğru girerek yakın direğe yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. Soyunma odasına ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya ise daha etkili başladı. Galatasaray, özellikle sağ kanattan geliştirdiği ataklarda Leroy Sane ve Victor Osimhen ile tehlike oluştursa da rakibi karşısında gol bulamadı. Maç, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'deki yenilmeme serisi sona erdi. Ligde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, 29 puanla 12. haftayı lider kapattı.

Kocaelispor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puana ulaştı.

Ligde 19 maçlık yenilmeme serisi sona erdi

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 19 maçlık kaybetmeme serisi bitti.

Kocaelispor maçına kadar ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 19 müsabakada 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Kocaelispor mağlubiyetiyle Galatasaray'ın ligdeki 19 maçlık yenilmeme serisi sona erdi.

Ligde deplasmanda 9 maç sonra mağlup oldu

Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada 9 maç sonra yenildi.

Kocaelispor maçına kadar deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statlarda çıktığı 9 müsabakayı da kazanmıştı.

Kocaelispor'a 1-0 yenilen Galatasaray'ın deplasmandaki 9 maçlık yenilmeme serisi sonlandı.

İlk defa üst üste 2 lig maçından gol çıkaramadı

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde ilk defa üst üste 2 lig maçında gol atamadı.

Ligin 11. haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 12. haftada da Kocaelispor'a 1-0 yenildi.

Galatasaray, ilk defa Okan Buruk yönetiminde üst üste 2 lig maçında gol bulamadı.

Galatasaray, dış sahada Kocaelispor'a 41 yıl sonra yenildi

Galatasaray, Süper Lig'de Kocaelispor'a dış sahada 41 sene sonra mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, en son 16 Aralık 1984 tarihinde oynanan maçta Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti. Galatasaray, sonrasında bu mağlubiyete kadar Kocaelispor'a konuk olduğu 15 lig maçında 11 galibiyet ve 4 beraberlik yaşamıştı.

Kocaelispor, ligde ilk defa üst üste 2 kez Galatasaray'ı yendi

Yeşil-siyahlı ekip, tarihinde ilk kez Süper Lig'de üst üste 2 kez Galatasaray'ı mağlup etti.

Bu maçla 16 yıl sonra Galatasaray ile tekrar karşılaşan Kocaelispor, en son 22 Şubat 2009 tarihinde sarı-kırmızılı rakibini 5-2 mağlup etmişti. Bu müsabakadan da 1-0'lık galibiyetle ayrılan Kocaelispor, tarihinde ilk defa üst üste 2 lig maçında Galatasaray'ı yendi.

Galatasaray'ın golü ofsayt sebebiyle iptal edildi

Kocaelispor karşısında sarı-kırmızılıların Victor Osimhen ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Roland Sallai'nin sağ kanattan açtığı ortada Barış Alper Yılmaz'ın arka direkte indirdiği topta altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, rakip ağları sarstı. VAR, hakem Çağdaş Altay'a pozisyonu izleme tavsiyesinde bulundu. Monitöre giden Çağdaş Altay, pozisyonun ofsayt olduğunu belirleyerek golü iptal etti.

Osimhen-Icardi ikilisi, bir sene sonra ilk 11'de birlikte görev aldı

Mauro Icardi-Victor Osimhen ikilisi, bir senenin ardından Kocaelispor karşısında ilk 11'de birlikte görev aldı.

Son olarak 7 Kasım 2024 tarihinde ilk 11'de çift santrfor olarak İngiliz ekibi Tottenham karşısına çıkan Mauro Icardi-Victor Osimhen ikilisi, Kocaelispor karşısında da birlikte sahada yer aldı.

Torreira, maça devam edemedi

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Kocaelispor karşılaşmasını sakatlandığı için tamamlayamadı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında sakatlığı sebebiyle kendini yere bırakan Torreira, 64. dakikada da oyundan çıkarak yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.

Daniel Agyei, ilk golünü Galatasaray'a attı

İngiliz kanat oyuncusu Daniel Agyei, Kocaelispor formasıyla ilk golünü Galatasaray'a kaydetti.

Bu sezon başında İngiltere temsilcisi Leyton Orient'ten yeşil-siyahlılara katılan Agyei, bu karşılaşmaya kadar 9 Süper Lig maçında görev almıştı.

Kocaelisporlu futbolcular, Galatasaray galibiyetini değerlendirdi

Kocaelispor’un oyuncuları Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz, Serdar Dursun ve Agyei galibiyeti değerlendirdi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tayfur Bingöl, bugün Ajax’ın başaramadığını başardıklarını belirterek, milli arada bunun keyfini çıkaracaklarını söyledi.

Saha içerisinde başarılı bir performans gösterdiklerini dile getiren Bingöl, “Gol krallığında da Osimhen’le yarışıyorum. Umarım sezon sonu Osimhen’i geçebilirim.” diye konuştu.

Ahmet Oğuz da çok iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Böyle maçları mücadele ederek kazanırsın. Bunu sahaya yansıtıp, 3 puanı almayı başardık.” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli forvet oyuncusu Serdar Dursun ise lige iyi başlamadıklarını ama son 4 maçtır Türkiye’ye çok bir Kocaelispor izlettirdiklerini ifade etti.

Bugün zor bir maç oynadıklarına işaret eden Dursun, “Bu sahada oynamak kolay olmuyor rakipler için. İyi hazırlandık. İlk yarı gayet güzel, pozitif futbol oynadık. Öne de geçtik. İkinci yarı biraz defansa çekildik ya da Galatasaray bizi defansa zorladı. İyi defans yaptık. Kazandık, çok mutluyuz. İnşallah böyle devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor'un galibiyet golünü atan Agyei de kaydettiği gol ile takıma yardımcı olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Agyei, önemli bir golle 3 puan aldıklarını ifade ederek, "Umarım bundan sonra da böyle devam edebiliriz. Bugün atmosfer çok güzeldi. Tüm taraftarlar çok iyiydi. Sesleri çok yüksekti. Bence bugünkü oyunun kazanılmasında büyük etkileri vardı." dedi.

"Galatasaray'ı mağlup etmek çok kolay bir iş değildi"

Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, ligin en formda takımına karşı galip gelmeyi bilen futbolcularını canıgönülden tebrik ettiğini söyledi.

İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kentin, Kocaelispor taraftarının bu tür büyük zaferleri hak ettiğini belirterek, böyle bir camiada çalıştığı, bu kadar güzel insanları mutlu edebildiği için kendisiyle de gurur duyduğunu aktardı.

Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını dile getiren İnan, müsabakanın kırılma anlarından birine oyuncusu Tarkan Serbest'in imza attığını, onunla özel çalıştıklarını, karşılaşmayı zihninde defalarca oynadığını ve planının Tarkan ile fazlasıyla tuttuğunu kaydetti.

Rakibin sahaya nasıl çıkabileceğini tahmin ettiğini ifade eden İnan, "Ligin şu anda en formda takımı, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'ı mağlup etmek çok kolay bir iş değildi. Çok büyük bir olay. O yüzden oyuncularımı canıgönülden tebrik ediyorum. Hak ettiler, çok iyi mücadele ettiler, inandılar ve nihayetinde maçı kazanmasını bildiler. O yüzden tebrik ediyorum." diye konuştu.

İnan, "Galatasaraylı Selçuk İnan yakıştırmaları var. Bu, üzerinizde bir baskı oluşturdu mu? Bu söz sahiplerine oyununuzla bir cevap verdiniz ama söz olarak da söylemek istediğiniz bir şey var mı?" diyen bir basın mensubuna, şu cevabı verdi:

"Bunu defalarca yineledim. Sadece kazandığınızda söylediğiniz sözlerin karşılığı olmuş gibi gösteriliyor ama maçı bugün kaybetseydik de ben yine aynı çalışmayı göstermiş, aynı duruşu sergilemiş olacaktım. Hep söylediğim gibi evet ben 'Galatasaraylı Selçuk' olarak anılabilirim. Orada çok önemli zamanlar geçirdim, kaptanlık yaptım, hocalık yaptım, büyük başarılar yakaladım. Çok da güzel ilişkilerim var. Bu, çok olağan bir şey ve insanların bununla aslında övünmesi, gurur duyması gerekiyor. Ben de böyle bakıyorum. Ama çalışmak başka bir şey. Bu bizim hayatımız, bütün zamanımı, anımı, her şeyimi bu kulüpte geçiriyorum. Oyunculara yardım etmeye çalışıyorum, onlarla çalışıyorum ve sorumlu olduğum bir takım, bir şehir var. Dolayısıyla geçmişimde yapmış olduğum şeyler bununla bağdaştırılmamalı diye konuşmuştum. Bugün yine diyorum ben 'Galatasaraylı Selçuk' olduğum için değil, Kocaelispor'un teknik direktörü olduğum için gururluyum. O yüzden kazandığımız için çok mutluyum."

İnan, "İlerleyen süreçte Kocaelispor'un hedefi nedir? Kafanızda bir Avrupa hedefi var mı?" sorularını ise şöyle cevapladı:

"Şu anda kafamda belirlediğim tek hedef, Göztepe'yi yenebilmek. Ben hep bunu tekrarlayacağım. Bununla ilgili bazı önemli isimlerin eleştirileri de oluyor. Hayalim var, hedefim var. Ama herkes hedeflerini kamuoyuyla paylaşmak zorunda değil. Belki de ben onlardan biriyim. Eleştirilebilir ama benim tek hedefim, maç kazanmak. Ne olursa olsun bir sonraki maçı kazanmak. Bugün Galatasaray'ı kazandık, şimdi önümdeki ilk maçı kazanmak istiyorum. Hayaller, hedefler olmadan yaşanmıyor zaten ama ben bunları dile getirmeyi sevmiyorum. En önemli hedefim, bu takımda her maçı kazanmak. Oyuncularımı da bu şekilde motive ediyorum. Şimdi Göztepe maçımız var, o maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çok güçlü takımlar var ligde. Bugün Galatasaray'ı yendik ama Göztepe gibi kendini kanıtlamış, Süper Lig'den alışkanlıklarını sürdüren çok zorlu rakipler var. Şu andan itibaren tek düşüncem Göztepe maçı."

"Saha içerisinde iyi işler yapamıyorsanız, birinci sorumlusu teknik adamdır"

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bugün genel olarak iyi oynamadıklarını bildirdi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir fikstürden çıktıklarını belirterek, her maçın psikolojisinin kendileri için aynı olmadığını söyledi.

Rakiplerinin kendilerine göre maça daha istekli başladığını ifade eden Buruk, ilk yarı top kendilerindeyken iyi oynadıklarını düşünmediğini kaydetti.

Buruk, top rakipteyken de iyi oynamadıkları için devreye 1-0 geride girdiklerini dile getirerek, "İkinci yarı maçı çevirmek için çabalarımız oldu. Oyuncu değişiklikleri yaptık. İkinci yarıda daha çok rakip yarı sahada oynadık. Ceza sahasına girişlerimiz oldu. Ama maçın geneline baktığımızda, hücum anlamında yine geçen hafta da bunu söylemiştim, üretemedik. Hücum anlamında bizim kalitemizin altında kaldık. Bu da çare bulmamız gereken şeylerden biri." diye konuştu.

Bugün Yunus ve İlkay'dan eksik olarak sahaya çıktıklarını hatırlatan Buruk, şöyle konuştu:

"Yunus ve İlkay gibi bu tür maçları çözecek oyuncumuz, bugün olmayınca bireysel performansların düşük olduğu ve devamında da girenin, çıkanın belki çok büyük oyuna destek vermediği bir maç geçirdik. Bu da teknik adamın sorumluluğunda olan bir şey. Maçı hazırlayan biziz, kadroyu seçen biziz. Rakibimizi ve kendimizi daha iyi görmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bundan sonraki maçlar için bize ders olacak, bir mağlubiyet aldık. Ama rakibimizin de oynadığı oyunu, taraftarıyla olan coşkusunu, bu stattaki atmosferi ve burada aldıkları galibiyeti de tebrik etmek gerekiyor. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar."

"Kaybettiğimiz puanlarla rakiplerimize yaklaşma şansı verdik"

Buruk, son 2 yıla bakıldığında mart ayından sonra fikstürün rahatladığını belirterek, haftada tek maç oynandığı için maçlara hazırlanmanın kolaylaştığını söyledi.

Avrupa maçı dönüşü aynı konsantrasyonda olmayınca bu tür mağlubiyetlerle karşılaşılabilindiğini ifade eden Buruk, şunları kaydetti:

"Öndeydik, avantajımız vardı. Bu avantajdan, kaybettiğimiz puanlarla rakiplerimize yaklaşma şansı verdik. Ama bir yandan da Avrupa'da da çok önemli bir yürüyüşe devam ediyoruz. Bu yürüyüşte de biraz bazen hem konsantrasyonunuzu hem enerjinizi biraz daha Şampiyonlar Ligi maçları tabii ki Türkiye'deki maçların yaklaşık 45, 46, 47, 48 maksimum 50'lere geldiği dakikada oynanan bir ligden, 60 dakikada oynanan bir lige gidiyorsunuz ve orada tabii ki enerjinizi de daha fazla, büyük şekilde harcıyorsunuz. O yüzden bu tür sonuçlar oluyor. Bundan sonra olmaması için kendi aramızda, oyuncularımla birlikte bunu çözmeye çalışacağız."

"Bundan önce daha iyisini yaptılar yine daha iyisini yapacaklar"

Bir basın mensubunun "Kocaelispor tribünlerini bugün gördünüz, şehir takımlarının Süper Lig'de yer alması lige nasıl katkı sağlar?" sorusu üzerine Buruk, dolu tribünlere karşı oynadıklarını aktardı.

Bugün Kocaeli'de güzel bir futbol ortamı bulunduğunu ifade eden Buruk, Kocaelispor'un bir dönem önemli başarılar elde ettiğini ve olduğunda da Süper Lig'e değer kattığını söyledi.

Buruk, Süper Lig'de olan her takım için dolu tribünler önünde oynamanın, coşkuyu görmenin önemli olduğunu dile getirerek, "Bir yandan kaybettiğiniz için üzgünsünüz ama böyle bir stadyumda, böylesi taraftarın önünde, o coşkunun önünde oynamak da bence futbolcular için güzel. Bunu daha iyi oyunumuza yansıtabilirdik ama yansıtamadık." şeklinde konuştu.

"Icardi beklentinizi karşıladı mı?" sorusuna ilişkin Buruk, Icardi'yi daha önce bu profilde kullandıklarını aktararak, Icardi'yle 1 senedir bu şekilde oynamadıklarını bildirdi.

Buruk, bugün Icardi için de şanssızlık olduğunu, takım olarak kötü oynadıklarını dile getirerek, "Hiçbir oyuncumu bugün kötü oyunundan dolayı eleştiremem çünkü takım olarak kötüydük. Bu her oyuncunun performansını etkiliyor. Bu maçı bir oyuncuya, hücuma veya savunmaya yazamayız. Total olarak çok iyi oynamadık. Her bölgede iyi oynamadık. Bunun baş sorumlusu tabii ki teknik adamdır. Saha içerisinde iyi işler yapamıyorsanız, birinci sorumlusu teknik adamdır. O yüzden oyuncularımı burada bugünkü performanslarından dolayı suçlamak istemiyorum. Bundan önce daha iyisini yaptılar yine daha iyisini yapacaklar." ifadesini kullandı.