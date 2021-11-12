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OHAL itirafı

12 Kasım 2021, Cuma 22:35
AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, OHAL Komisyonu kararları ile ilgili “Elbette ki bu kadar işlem içinde hata ve yanlış olabilir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, OHAL Komisyonu’nun kararları ile ilgili, “OHAL Komisyonu kuruldu, 4’üncü yıl, 15/12 itibarıyla karar vermeye başladı, dört yıl dolmadı, tam 121 bin dosyaya karar verdi 7 üye. Bir yılda 30 bin dosyaya karar vermişler, 15.500 civarında kabul kararı... Bu ne demektir? Yüzde 10’un üzerinde, yüzde 15 civarında kabul kararı vermiş. Burası bir hukuk devleti, süreç işliyor ve o yanlış yapılanlar geri dönüyor. Elbette ki bu kadar işlem içinde hata ve yanlış olabilir, bunlar bu süreçte düzeltiliyor, ama bunu herkes bilmeli” diye konuştu. 

Siyasi hesapların bir parçası

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), OHAL Komisyonu’nun, “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisine imza atan ve KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin yaptığı başvurular için verdiği ret kararlarına ilişkin, “Akademisyenlerin imzaladıkları bildiri, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında görülmesine rağmen OHAL Komisyonu üyelerinin bildiriyi suç kapsamında değerlendirmesi, yürütülen siyasi hesapların bir parçasıdır. AYM kararına rağmen alınan bu kararlar, açıkça suçtur” açıklamasını yaptı.

Bu da bir hukuk cinayetidir

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, “Anayasa Mahkemesi’nin suç saymadığı bir bildiri nedeniyle bugün binlerce akademisyen yargı önüne çıkartılıyor. Bu da bir hukuk cinayetidir” dedi. CHP, TBMM Genel Kurulu’na, Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonu’nun verdiği kararlardaki tutarsızlıkların ve sebep olduğu mağduriyetlerin araştırılması için önerge verdi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, komisyonun suç işlediğini savunarak, “Bu suça ortak olacak mıyız, yoksa bu suçu durduracak mıyız” diye sordu. CHP’nin önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi. 

Birçok insan yaftalandı

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, OHAL’in 31 Temmuz 2022’ye kadar fiilen uzatıldığını belirtti. “OHAL uygulamalarıyla -örgütle birebir bağlantılı, suçları kesinleşmiş olanları bir tarafa bırakıyorum- birçok insan da yaftalanmış, dışlanmış, itibarı sıfırlanmış, darbe girişiminin ardından devletin gösterdiği haklı refleks sonrası iftira mektupları, yanlış ifadelerin doğruluğu dahi araştırılmadan birçok kamu görevlisinin işine son verilmiştir” diyen Öztürk, “Darbe girişimini nemaya çevirmek suretiyle kendilerini mağdur gösterenler OHAL kararnameleriyle mağdur olanlara sahip çıkma, zararlarını giderme yönünde bir adım dahi atmamışlardır” dedi.

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