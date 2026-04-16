Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Hepsi saf saf Rabbine arz edilirler. And olsun ki, sizi ilk önce nasıl yarattıysak öylece huzurumuza gelmişsinizdir. Halbuki siz, vaadimizi yerine getirmeyeceğimizi sanmıştınız.

Kehf Sûresi: 48 HADİS: Münafıkta üç özellik vardır: (1) Konuştuğunda yalan söyler. (2) Söz verince sözünde durmaz. (3) Kendisine güvenilince hıyanet eder. Camiü’s-Sağir, No: 2840

