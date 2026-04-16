"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 NİSAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

16 Nisan 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Hepsi saf saf Rabbine arz edilirler. And olsun ki, sizi ilk önce nasıl yarattıysak öylece huzurumuza gelmişsinizdir. Halbuki siz, vaadimizi yerine getirmeyeceğimizi sanmıştınız.

Kehf Sûresi: 48

HADİS:

Münafıkta üç özellik vardır: (1) Konuştuğunda yalan söyler. (2) Söz verince sözünde durmaz. (3) Kendisine güvenilince hıyanet eder.

Camiü’s-Sağir, No: 2840

    Ara dönemden, ara seçimle çıkarız

    Meloni’den Trump’a Papa tepkisi: Dine siyasî baskı kabul edilemez

    Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölü sayısı 9'a yükseldi, 6'sı ağır 13 kişi yaralı

    Kahramanmaraş'ta okul saldırısındaki 8. sınıf öğrencisi saldırgan da öldü

    Kahramanmaraş'ta okula silahlı saldırı: 3 öğrenci 1 öğretmen öldü, 20 kişi yaralandı

    "ABD ablukasına karşılık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Kızıldeniz’de ihracata izin vermeyiz"

    "Ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum"

    Trump İran’la "kapsamlı" bir anlaşma yapmak istiyor

    Azerbaycan’ın 28 Şubat’ı

    Ortak düşmana karşı “birlik” çağrısı

    Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

    Petrol yakıtları üzerindeki vergileri geçici süreliğine kaldırdı

    İcra dosyası Türkiye’nin iflas tablosudur

    Cindoruk defnedildi

    Sanders’den İsrail aleyhinde yeni tasarı

    "Ara seçim yok, seçim zamanındadır"

    Siverek'te okula silahlı saldırı: 16 kişi yaralandı

    İstanbul merkezli 7 şehirde tefecilik operasyonu: 34 şüpheli gözaltına alındı

    Lufthansa'da kabin ekibi de greve çıkacak

