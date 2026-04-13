Genç Bilâller ezan okumada yarıştı

Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın 6. Bölge Finali Kilis'te yapıldı.

Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde İmam Hatip Ortaokulu ve lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmaya 11 ilden öğrenciler katıldı. İl Millî Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz, "Toplumsal anlamda ezanımızın kıymetini bilmiş olmak çok büyük önem arz eder. Bugün güzel ezanlar dinleyeceğiz. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." diye konuştu. Konuşmaların ardından öğrenciler, ezanı güzel okumak için yarıştı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Haber Merkezi

