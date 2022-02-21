‘Özgür medya’ mücadelesinde başarılar diliyorum

53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler...

ALİ BABACAN - DEVA Partisi Genel Başkanı

Yayın hayatına 21 Şubat 1970’te başlayan Yeni Asya Gazetesi, yarım asrı aşan bir süredir her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilallere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir yayın politikası ortaya koymuştur.

Basın özgürlüğünün büyük darbe aldığı, gazetecilerin ağır bir baskıyla mücadele ettiği böyle bir dönemde mücadeleyi bırakmadan çok sesliliği sağlamak çabası, ülkemizin gelişmesi açısından son derece önemlidir.

Bu anlayışa önemli katkı sunan Yeni Asya Gazetesi’nin idrak edeceği 53. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlar, başta yöneticileriniz olmak üzere tüm çalışanlarınızın verdiği ‘Özgür Medya’ mücadelesinde başarılarının devamını dilerim.