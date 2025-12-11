"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Küresel servetin dörtte üçü yüzde 10’luk kesimin elinde

11 Aralık 2025, Perşembe 20:26
1990’lı yıllardan bu yana “süper zenginlerle” kalan nüfus arasında gelir uçurumu giderek derinleşti. Salı günü Paris’te açıklanan bir rapora göre dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’luk kesimi dünya çapındaki gelirin yarısına sahip ve toplam servetin de dörtte üçünü elinde tutuyor.

Eşitsizlik büyüyor

 

DW Türkçe’nin haberine göre, Paris School of Economics bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Eşitsizlikleri Laboratuvarı’nın raporuna göre, nüfusun daha yoksul olan diğer yarısı ise toplam gelirin yüzde 8’ine ve küresel servetin de yüzde 2’sine sahip. Nüfusun en zengin yüzde 0,001’lik kesimi, yani bir futbol stadyumunu doldurabilecek 56 bin multimilyoner ise rapora göre halihazırda dünyadaki varlıkların yüzde 6’sından fazlasını elinde tutuyor.

