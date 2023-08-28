Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık, Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Sözleşmeli Er Bünyamin Barlık'ın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Barlık'ın dün arazide kayarak düşmesi sonucu şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı. AA

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