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25 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can Pençe-Kilit bölgesinde şehit oldu

25 Temmuz 2023, Salı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Şehit askerin ailesine acı haber ulaştırıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın ailesine şehadet haberi verildi.

Baba İlhan ve anne Fatma Can'ın Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki evine giden 12. Komando Tugay Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, acı haberi şehidin ailesine sağlık ekipleriyle ulaştırdı.

Şehidin babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

AA

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