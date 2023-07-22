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22 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit oldu

22 Temmuz 2023, Cumartesi 10:57
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün helikopter palinin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Kırmızıkoç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehidin evine Türk Bayrağı asıldı

İlçenin Örene Mahallesi'nde yaşayan baba Übeyit ile anne Fatma Kırmızıkoç'a şehadet haberini askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.

Ailenin Türk bayrağı asılan evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehidin naaşının bugün ilçede defnedileceği belirtildi.

Baba Kırmızıkoç, şehit oğlunun daha önce Bitlis'in Tatvan ilçesinde görev yaptığını, Kurban Bayramı'nda da görüştüklerini söyledi.

Kırmızıkoç, "Vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok. Vatan içinse hepimiz ölürüz. Çok şükür kaderinde o vardı. Askerliği çok seviyordu. Mesleği de vardı ama asker olmak istedi." dedi.

AA

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